Кустурица рассказал Лайфу, почему русскую культуру не отменить и чего боятся США

Попытки отменить русскую культуры бесперспективны и носят сугубо политический характер. Такое заявление в беседе с Лайфом сделал сербский режиссёр Эмир Кустурица, назвав США гегемоном, который боится умирать.

Эмир Кустурица — о попытках отменить русскую культуру на Западе и политике США. Видео © LIFE / Павел Баранов

"Я думаю, что до конца отменить русское искусство невозможно. Можно считать, что этим попыткам уже приходит конец, потому что невозможно выкинуть Толстого из истории европейской литературы и культуры в целом. Невозможно отменить то, что Тарковский — один из лучших авторов в мире. Невозможно заменить Шостаковича. Это политика, от которой зависит то, кто будет следующим президентом США. Я думаю, что попытки отмены бесперспективны", — ответил культовый режиссёр на вопрос о том, как он относится к попыткам отмены русского искусства за рубежом.

Кустурица не опасается подпасть под санкции, приезжая в Россию, потому что РФ и Сербия очень близки. Он добавил, что США ведут себя как умирающий гегемон, который боится скорой кончины.

"Россия и Сербия очень близки. А США — это гегемон, который боится. И это проблема. Штаты очень долго были гегемоном, и сейчас это подходит к концу. Я не знаю, долго ли это будет продолжаться, — 10 лет или 15. Это сложный процесс", — подытожил собеседник Лайфа.