"Никогда не получится": Путин заявил о неспособности Запада раздавить Россию

Глава государства отметил, что Россия поначалу не вмешивалась в ситуацию на Украине. Однако потом наша страна была вынуждена прийти на помощь жителям Донбасса. В частности, были заключены Минские соглашения, которые Киев тогда согласился выполнять, но на деле же даже и не собирался.

"Стремились [они] к этому? Хрена с два! Публично же сказали — и бывший канцлер ФРГ [Ангела Меркель], и бывший президент Франции [Франсуа Олланд]: "А мы и не думали выполнять, подписали только для того, чтобы Украину подготовить к боевым действиям". <...> Попытка оттеснить Россию, ослабить её, а в конечном итоге раздавить. Ничего не получится у них, никогда", — сказал президент.