"Никогда не получится": Путин заявил о неспособности Запада раздавить Россию
Путин: Запад пытается раздавить Россию, но это у него никогда не получится
У Запада никогда не получится ослабить или раздавить Россию. Соответствующее заявление сделал лидер страны Владимир Путин после вручения Героям РФ медалей "Золотая Звезда". Кадры программы "Москва. Кремль. Путин" опубликованы в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин заявил о неспособности Запада раздавить Россию. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Глава государства отметил, что Россия поначалу не вмешивалась в ситуацию на Украине. Однако потом наша страна была вынуждена прийти на помощь жителям Донбасса. В частности, были заключены Минские соглашения, которые Киев тогда согласился выполнять, но на деле же даже и не собирался.
"Стремились [они] к этому? Хрена с два! Публично же сказали — и бывший канцлер ФРГ [Ангела Меркель], и бывший президент Франции [Франсуа Олланд]: "А мы и не думали выполнять, подписали только для того, чтобы Украину подготовить к боевым действиям". <...> Попытка оттеснить Россию, ослабить её, а в конечном итоге раздавить. Ничего не получится у них, никогда", — сказал президент.
Напомним, ещё в декабре 2022 года Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Владимир Путин тогда уточнил, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил Франсуа Олланд, выступив с таким же заявлением. При этом экс-лидер Незалежной Пётр Порошенко признал, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину.
ТАСС / Валерий Шарифулин