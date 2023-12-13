Песков рассказал, какие вопросы задают россияне для прямой линии с Путиным
Песков: Россиян волнуют международная ситуация и вопросы, связанные с СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Getty Images
Россиян тревожат непростая международная обстановка и проблемы, связанные с СВО. О вопросах соотечественников к президенту Владимиру Путину рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Люди интересуются международными делами потому, что вокруг нас, конечно, очень много неспокойных регионов, их количество продолжает расти, к сожалению. Да и в целом всё становится менее предсказуемым в мире", — заявил в эфире Первого канала представитель Кремля.
По его словам, поступают и вопросы на тему экономики, люди интересуются "запасом прочности" страны. Также россиян волнуют социальные проблемы, в частности продолжение различных программ поддержки.
Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию, на которой подведёт итоги года. Ведущими мероприятия станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Россияне отправили уже более двух миллионов вопросов лидеру страны.