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13 декабря, 20:33

Песков рассказал, какие вопросы задают россияне для прямой линии с Путиным

Песков: Россиян волнуют международная ситуация и вопросы, связанные с СВО

<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Getty Images</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Getty Images

Россиян тревожат непростая международная обстановка и проблемы, связанные с СВО. О вопросах соотечественников к президенту Владимиру Путину рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Люди интересуются международными делами потому, что вокруг нас, конечно, очень много неспокойных регионов, их количество продолжает расти, к сожалению. Да и в целом всё становится менее предсказуемым в мире", — заявил в эфире Первого канала представитель Кремля.

По его словам, поступают и вопросы на тему экономики, люди интересуются "запасом прочности" страны. Также россиян волнуют социальные проблемы, в частности продолжение различных программ поддержки.

Песков: Путина поддерживают большинство россиян, он это ценит

Песков: Путина поддерживают большинство россиян, он это ценит

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию, на которой подведёт итоги года. Ведущими мероприятия станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Россияне отправили уже более двух миллионов вопросов лидеру страны.

Лариса Сафронова
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