ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 декабря 2023, 20:33
6472

Песков рассказал, какие вопросы задают россияне для прямой линии с Путиным

Песков: Россиян волнуют международная ситуация и вопросы, связанные с СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Getty Images

Россиян тревожат непростая международная обстановка и проблемы, связанные с СВО. О вопросах соотечественников к президенту Владимиру Путину рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Люди интересуются международными делами потому, что вокруг нас, конечно, очень много неспокойных регионов, их количество продолжает расти, к сожалению. Да и в целом всё становится менее предсказуемым в мире", — заявил в эфире Первого канала представитель Кремля.

По его словам, поступают и вопросы на тему экономики, люди интересуются "запасом прочности" страны. Также россиян волнуют социальные проблемы, в частности продолжение различных программ поддержки.

Песков: Путина поддерживают большинство россиян, он это ценит
Песков: Путина поддерживают большинство россиян, он это ценит

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию, на которой подведёт итоги года. Ведущими мероприятия станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Россияне отправили уже более двух миллионов вопросов лидеру страны.

BannerImage
Лариса Сафронова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Итоги года с Владимиром Путиным
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar