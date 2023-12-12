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Названы имена ведущих прямой линии с Путиным

Модераторами на прямой линии с Путиным станут журналисты Березовская и Зарубин

12 декабря, 09:34
<p>Президент России Владимир Путин во время прямой линии. Обложка © LIFE</p>

Президент России Владимир Путин во время прямой линии. Обложка © LIFE

Модераторами на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 14 декабря, станут журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Часть, которая касается ежегодной пресс-конференции, по традиции будет вести пресс-секретарь до того момента, как президент его отстранит от этого процесса и сам начнёт задавать вопросы. А прямую линию — ведущие: от Первого канала Екатерина Березовская, от ВГТРК — Павел Зарубин", рассказал Песков.

По его словам, Владимир Путин сегодня и завтра будет заниматься подготовкой к общению с россиянами.

Колл-центр принял более миллиона вопросов к прямой линии с Путиным

Колл-центр принял более миллиона вопросов к прямой линии с Путиным

Напомним, что 14 декабря Владимир Путин в прямом эфире подведёт итоги года. Грядущую большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией, причём он сам выберет интересные вопросы. Сбор обращений стартовал 1 декабря. Любой житель страны и мира может обратиться к президенту, позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40 или оставив сообщение на сайте "Москва-Путину.ру".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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