Названы имена ведущих прямой линии с Путиным
Модераторами на прямой линии с Путиным станут журналисты Березовская и Зарубин
Президент России Владимир Путин во время прямой линии. Обложка © LIFE
Модераторами на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 14 декабря, станут журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Часть, которая касается ежегодной пресс-конференции, по традиции будет вести пресс-секретарь до того момента, как президент его отстранит от этого процесса и сам начнёт задавать вопросы. А прямую линию — ведущие: от Первого канала Екатерина Березовская, от ВГТРК — Павел Зарубин", — рассказал Песков.
По его словам, Владимир Путин сегодня и завтра будет заниматься подготовкой к общению с россиянами.
Напомним, что 14 декабря Владимир Путин в прямом эфире подведёт итоги года. Грядущую большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией, причём он сам выберет интересные вопросы. Сбор обращений стартовал 1 декабря. Любой житель страны и мира может обратиться к президенту, позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40 или оставив сообщение на сайте "Москва-Путину.ру".