Названы имена ведущих прямой линии с Путиным

Модераторами на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 14 декабря, станут журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Часть, которая касается ежегодной пресс-конференции, по традиции будет вести пресс-секретарь до того момента, как президент его отстранит от этого процесса и сам начнёт задавать вопросы. А прямую линию — ведущие: от Первого канала Екатерина Березовская, от ВГТРК — Павел Зарубин", — рассказал Песков.