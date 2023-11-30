Исполком ОНФ: Путин сам выберет, на какие вопросы ответит на прямой линии

"Объединённая редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы, предлагать их нашему лидеру. Дальше, естественно, — решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать", — сказал Кузнецов журналистам, отметив, что ни один вопрос от населения не будет потерян.