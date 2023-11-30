Исполком ОНФ: Путин сам выберет, на какие вопросы ответит на прямой линии
Президент России Владимир Путин лично выберет вопросы для прямой линии, проведение которой планируется в середине декабря. Об этом заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
"Объединённая редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы, предлагать их нашему лидеру. Дальше, естественно, — решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать", — сказал Кузнецов журналистам, отметив, что ни один вопрос от населения не будет потерян.
Как уже рассказывал Лайф, российский лидер Владимир Путин 14 декабря подведёт итоги уходящего года. Причём большая пресс-конференция президента будет объединена с прямой линией. Уже с 1 декабря все желающие россияне смогут задать интересующий их вопрос. Сделать это можно тремя способами: набрав бесплатный номер 8-800-000-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40, а также воспользовавшись специальным сайтом.
LIFE