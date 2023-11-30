Лайф публикует видео из кол-центра, где будут принимать вопросы для прямой линии с Путиным
Опубликовано видео из кол-центра, где будут принимать вопросы Путину
LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео из кол-центра Народного фронта, где будут принимать вопросы президенту Владимиру Путину от граждан, которые затем зададут в ходе прямой линии.
Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в кол-центре будут принимать звонки волонтёры. По традиции обработать все вопросы поможет ОНФ, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение.
Кол-центр, где будут принимать вопросы для прямой линии с Путиным. Видео © LIFE
"Дата выбрана неслучайно": Нумеролог объяснила, почему пресс-конференция Путина может пройти 14 декабря
Напомним, президент РФ Владимир Путин подведёт итоги года 14 декабря. В этом году большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией. Начиная с завтрашнего дня, 1 декабря, россияне смогут задать вопрос президенту. Сделать это можно, позвонив по бесплатному номеру 8-800-000-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40; на сайте "Москва-Путину.ру".