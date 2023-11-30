Опубликовано видео из кол-центра, где будут принимать вопросы Путину

Лайф публикует видео из кол-центра, где будут принимать вопросы для прямой линии с Путиным

В распоряжении Лайфа появилось видео из кол-центра Народного фронта, где будут принимать вопросы президенту Владимиру Путину от граждан, которые затем зададут в ходе прямой линии.

Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в кол-центре будут принимать звонки волонтёры. По традиции обработать все вопросы поможет ОНФ, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение.