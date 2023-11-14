"Дата выбрана неслучайно": Нумеролог объяснила, почему пресс-конференция Путина может пройти 14 декабря

Дата пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, которая, по данным СМИ, в этом году запланирована на 14 декабря, выбрана неслучайно. Об этом заявила астропсихолог, нумеролог Олеся Мезенцева.

"В такой день, 14 декабря, человек большого масштаба и лидирующего типа личности может направить энергию в правильное русло и корректно донести всю информацию. Поэтому дата выбрана неслучайно", — сказала она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавила, что число 14 означает в нумерологии движение и перемены. Мезенцева напомнила, что декабрь пройдёт под влиянием Юпитера, который в астрологии отвечает за расширение и глобализацию, поэтому для такого масштабного события выбрали именно декабрь. Отдельно специалист остановилась на порядковом номере месяца.

"Число 12 в нумерологии это число три. Три — символическое число и в мифологии, и в различных религиях. Цифра три считается магической, так как она состоит из суммы двух предыдущих цифр один и два. Также она считается цифрой, которая предотвращает конфликты", — уточнила Мезенцева.

Она отметила, что в славянской мифологии цифра 3 символизирует силу и интеллект. По словам нумеролога, декабрь считается тяжёлым месяцем, ведь в нём скапливается энергия целого года. Если соединить число и порядковый номер месяца, на который запланирована пресс-конференция Путина, то получается высокоэнергетический день, заключила Мезенцева.