Зашифрованная судьба: что значат цифры в номере вашего паспорта Как цифры в паспорте могут повлиять на судьбу человека и почему серия документа оказывается "сильнее" номера — что важно знать в первую очередь, чтобы не попасть в жернова рока. 4 ноября, 22:42 Обложка © Freepik

Если номер машины, дома и квартиры вы можете выбрать, то номера документов определяет государство. И вот тут действительно крутятся барабаны судьбы, ведь, что кому достанется, не знает никто и повлиять на это невозможно. Нумерологи считают, что в этих цифрах будет зашифрована матрица человека — сумма всех составляющих его жизни. Причём каждое число соответствует определённому жизненному циклу.

Следует отделять серию документа от его номера. Если номер определяет события вашей жизни, то серия соединяет вашу жизнь с другими людьми и доминирует над номером. Частное не может быть выше общего. Если случилось бедствие, катастрофа или война, судьба отдельного человека подчиняется общим движениям масс и планет — это аксиома.

Что означают цифры паспорта

Если обращаться к самой древней из всех нумерологий — индийской, которая возникла за тысячи лет до Пифагора, то она делится на чётные и нечётные числа. Чётные соответствуют мужскому началу. Это числа, имеющие яркую энергетику света, яркие, подвижные. Нечётные символизируют статичность, неподвижность, полумрак. Это "женские" числа, имеющие некоторую эфемерность, лунность, иллюзию.

Если в паспорте у вас все числа чётные или нечётные, это считается не очень хорошим знаком. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Если в паспорте у вас все числа чётные или нечётные, это считается не очень хорошим знаком. Потому что сумма таких цифр всегда даёт в итоге чётное число. А это статичность, неизменность, мир ночи. И наоборот, хорошо, когда числа разные и если их сложить, то в итоге получается нечётное число. Это означает, что человеку легче изменить свою судьбу в соответствии со своими желаниями и измениться самому: поменять профессию, переехать, вырасти духовно.

В индийской нумерологии важно соотношение цифр — одни из них дружат между собой, другие конфликтуют. То есть важно не только какие цифры стоят у вас в паспорте, но и в какой очерёдности. Наиболее благоприятным считается, когда цифры 3, 6 и 9 находятся рядом, соседствуют. А вот цифры 3, 5 и 7 конфликтуют с цифрами 2, 5 и 7. То есть несколько семёрок, стоящих в ряд, могут быть совсем не такими позитивными, как это принято считать в европейской нумерологии.

На что влияет совместимость цифр в номере паспорта? Прежде всего она характеризует гармонию жизни, её более ровное течение. Несмотря на то что все мы мечтаем о приключениях, они хороши в книгах и в отпуске. А жизнь мы бы хотели прожить более-менее ровную. И если в ней будут взлёты, то хотелось бы, чтобы в ней точно не было падений. Но если в номере паспорта есть конфликтующие цифры, взлёты и падения неизбежны. К этому просто нужно быть готовым.

Самые лучшие цифры

Самым сильным числом древние индийцы считали шестёрку, потому что она получалась в результате сложения одинаковых чисел: либо трёх двоек, либо двух троек. То есть совмещало в себе энергию нечётных чисел и постоянство чётных.

Особым числом считалась единица и двойные числа, сумма которых приводила к ней. Это 10, 19, 73, 64, 55 и так далее. Фото © Freepik

Особым числом считалась единица и двойные числа, сумма которых приводила к ней. Это 10, 19, 73, 64, 55 и так далее. При этом индийцы учитывали влияние этих чисел друг на друга. 1 и 9 давали агрессию, 2 и 8 – медлительность и мечтательность. При этом число 28 давало не простую единицу, а единицу "возвышенную". Люди с таким числом оказывались наиболее богатыми, удачливыми и успешными в жизни.

Цифры и планеты

В Древней Индии каждая цифра была связана с определенной планетой и управлялась ею. Чтобы интерпретировать каждую цифру в номере паспорта, следует разбить предположительную жизнь человека (а это с библейских времëн примерно 80 лет) на количество цифр, то есть на шесть, получим периоды по 14 лет. Каждый период жизни будет находиться под влиянием соответствующей ему цифры из номера паспорта.

Единица у индийцев считалась царским числом, была связана с Солнцем и означала силу, власть, самодисциплину и авторитарность. Мужчины в такой период жизни должны были строить картеру, воевать, служить сюзерену, а женщины — посвящать себя домашнему очагу.

Семёрка у индийцев считалась символом претворения в жизнь самых смелых мечтаний. Фото © Freepik

Двойка ассоциировалась с Луной; её связывали с переменами в жизни, с женской красотой и мягкостью. Это тоже была царская цифра, но связанная с женским началом. Мужчины с двойками могли влиять на женщин и подчинять их себе, а женщины в этот период становились крайне привлекательными для противоположного пола.

Тройка олицетворяла дружбу, дисциплину и обращение к советчикам и была связана с Юпитером. Под её влиянием следовало воплощать в жизнь самые смелые проекты и начинать самые трудные путешествия.

Четвёрка считалась привязанной к легендарной планете Раху, которая когда-то якобы существовала рядом с Землёй и символизировала агрессию, ярость, замкнутость и резкую перемену судьбы. В этот период жизни надо было отказываться от лишних трат, копить энергию и средства на чёрный день.

Пятерка олицетворяла интеллект, хитрость и запутанность судьбы. Ею управлял Меркурий. В этот отрезок жизни следовало менять свою судьбу, получать новую профессию, переезжать на новое место.

Шестёрка находилась под влиянием Венеры и олицетворяла медленное течение жизни, романтические связи. В период жизни под этим числом следовало вести дипломатичные переговоры и усыплять врагов и начальство сладкими речами.

Семёрка у индийцев считалась символом претворения в жизнь самых смелых мечтаний. Под семёркой следовало придумывать новые ходы и приёмы и прислушиваться к интуиции. Семёрка была связана с планетой Кету — таинственной планетой, которая существовала только в Ведах. С ней связывали изменчивость, ночь и духовный рост. И кто знает, может, она и в самом деле находится напротив Земли прямо за Солнцем?

Восьмёрку связывали с Сатурном. Период жизни, связанный с этим числом, по мнению древних индийцев, знаменовался трудами, борьбой и страданиями.

А на девятку влияние оказывал Марс: её связывали с силой, воинственностью, проницательностью и стремлению к первенству. Фото © Freepik

А на девятку влияние оказывал Марс: её связывали с силой, воинственностью, проницательностью и стремлению к первенству. В этот период жизни был шанс победить своих врагов и завести множество друзей.

Самые сильные цифры

Однако интерпретировать цифры номера паспорта нужно с осторожностью, ведь все они находятся под сильным влиянием цифр, находящихся в серии паспорта. Эти цифры следует сложить, и полученное число будет характеризовать вашу судьбу в общем, впрочем, как и судьбы других людей, которые получили паспорт с такой же серией. Девятка будет означать жизнь по интуиции; восьмёрка — что ваша жизнь всегда будет управляться долгом; семёрка — что за вашу жизнь будут отвечать высшие силы.

Девятка будет означать жизнь по интуиции; восьмёрка — что ваша жизнь всегда будет управляться долгом; семёрка — что за вашу жизнь будут отвечать высшие силы. Фото © Freepik

Шестёрка значит, что придётся трудиться в поте лица; пятёрка скажет о том, что человек будет попадать в сложные ситуации, но всегда найдёт выход из них; четвёрка позволит владельцу паспорта выжить там, где другие могут погибнуть. Тройка означает постоянный прогресс и развитие; двойка — стабильность и силу жизни, а единица — что вашу жизнь вы всегда будете строить сами так, как вам удобно.

Но, интерпретируя судьбу по нумерологии древних мудрецов, всегда следует помнить, что главным в жизни человека всё же остаётся слово. Именно оно, вовремя произнесённое, может сломать всю стройность чисел судьбы. Это может быть молитва к Богу, верный совет, мудрая книга или просто слова поддержки близкого друга. Ну а паспорт? Что паспорт? Его всегда можно потерять. Правда, повлиять на то, какой документ вам выдадут снова, вы не сможете.

Авторы Александр Лаврентьев