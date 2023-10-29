Как разгадать знаки судьбы: что означают цифры и буквы на вашем доме Как изменить свою судьбу, не меняя место жительства, что значат цифры и почему нумерологи считают, что символы могут воздействовать на жизнь людей и прогонять счастье. 28 октября, 22:41 Психологи считают, что окружающие нас цифры влияют на нашу судьбу и даже могут изменить жизненный путь. Обложка © Shutterstock

Психологи считают, что окружающие нас цифры влияют на нашу судьбу и даже могут изменить жизненный путь: подвигнуть к разводу или женитьбе, повлиять на работу и на благосостояние. И особенно это касается адреса человека, ведь именно под этими циферками проходит большая часть нашей жизни.

Чтобы определить главное число, влияющее на вашу жизнь, нужно поступить так же, как в древние времена поступали греки, — сложить все цифры в номере вашего дома. А если в номере дома присутствует буква, то следует узнать число, которому она соответствует, и прибавить к сумме. Если букв несколько, то следует узнать число, соответствующее каждой букве. Делается это так: кириллический или латинский алфавит разбивают на девять. Буква "А" будет соответствовать единице, "Б" — двойке, "В" — тройке, "Г" — четвёрке, "Д" — пятёрке и так далее. "З" при таком счёте будет равняться девяти. Затем начинаем считать сначала: "И" — опять будет равно единице, "Й" — двойке, "К" — тройке и так далее. В конце концов у нас получится одно число — оно-то и будет характеризовать ваше место проживания и влиять на вас и вашу семью.

Единица

Если у вас дом №1, или в сумме получилось 10, то ноль отбрасывают, остаётся единица. Знайте: ваш дом — это место, где все стремятся к максимальной независимости. Среди его жильцов все — лидеры. А лидерам сложно ужиться под одной крышей.

Под таким числом легче живётся одиноким бизнесменам, спортсменам и военным — активным, ярким людям с амбициями. Их не страшит одиночество, они самодостаточны. Пифагор считал, что 10 — это величайшее число Вселенной, характеризующее её архетип. Именно это число измеряет сущность всех вещей.

Если вы хотите свить уютное семейное гнездо, номер дома может вам "помешать". Сложности начнутся довольно быстро: семейному человеку будет сложно найти общий язык с домочадцами. А дети, рождённые в таком доме, будут ярыми индивидуалистами.

Двойка

Дом с таким числом больше всего подойдёт молодожёнам и любящим супругам любого возраста. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Дом с таким числом больше всего подойдёт молодожёнам и любящим супругам любого возраста. Это число страсти, полноты мира. Оно символизирует безопасность и гармонию. В доме с таким числом хорошо жить семьям, которые надеются обзавестись большим количеством детей. Во-первых, здесь это действительно получится. Во-вторых, дети, рождённые в этом доме, будут дружелюбными и неравнодушными.

Удивительный факт: Пифагор, являющийся основателем нумерологии, вообще не считал двойку числом, которое влияет на людей. Для него оно, как и единица, означало лишь одну из двух сфер, где живут люди.

Недостатки двойки не менее значимы, чем её достоинства. К минусам относят отшельничество, оторванность от жизни, растворённость одного человека в другом, его зависимость от партнёра. Вас всегда будет тянуть домой, и карьера уже не покажется такой уж заманчивой целью.

Тройка

Число три Пифагор считал одним из основных чисел Вселенной. Фото © Shutterstock

Число три Пифагор считал одним из основных чисел Вселенной. Для него мир геометрии начинался с трёх: это число соответствовало треугольнику и символизировало плоскость, то есть двухмерное пространство. А ещё тройка воплощала мир количеств.

В нумерологии это число означает радость, оптимизм, жизнь. В таком доме легко заниматься творчеством, пусть даже и научным. Это число для тех, кто любит жизнь, черпает её полной ложкой, обожает новые впечатления и любит собирать шумные компании. Уединение здесь невозможно. Энергия притекает в этот дом и так же быстро утекает. Хозяева будут испытывать сложности с деньгами и воплощением идей в жизнь. До этого могут просто не дойти руки. Со временем творческий человек может стать настоящим циником. Чтобы чего-то добиться, обитателям такого дома следует перестать разбрасывать силы на разное и сосредоточиться на чём-то одном.

Четвёрка

Мир дома с числом четыре — это мир педантичности, целеустремлённости и порядка. Здесь не будет места минутным порывам и мимолётным увлечениям. Здесь всё фундаментально и на века. Если вы предпочитаете более легковесное существование — это число не для вас.

Жизнь в этом доме будет безопасной, спокойной и, быть может, чуточку унылой — для любителей вечеринок. Зато здесь найдут настоящий смысл жизни трудоголики: они будут просто счастливы. В пифагорейской нумерологии число четыре считалось мистическим, оно символизировало квадрат и лежало в основании Вселенной наравне с тройкой.

Пятёрка

Число пять олицетворяет энергию жизни, бьющую через край. Фото © Shutterstock

Число пять олицетворяет энергию жизни, бьющую через край. Если вы спокойны и сосредоточены на семье, "пятёрка" будет вам мешать. Она провоцирует владельцев дома на безудержное веселье, организацию бесконечных вечеринок, походы в ночные клубы и рестораны и вообще к лёгкому, циничному отношению к жизни. Этот дом либо для парочки, которая обожает прожигать жизнь, либо для холостяков — любителей гулянок.

Но есть и положительные моменты: владельцы такого дома могут активно заниматься спортом, особенно его экстремальными разновидностями. Но если спорта в жизни владельцев дома не будет, то в ней появится другая крайность: выпивка, употребление запрещённых веществ и обжорство.

У числа есть и другие минусы: возможность бессмысленных половых связей, излишняя раскрепощённость обитателей дома. Любопытно, что у Пифагора число пять было связано с логикой, анализом информации и интуицией. Часто люди, живущие под этим числом, — мечтатели. А вот если в номере дома две или более пятёрок, это означает, что всё будет хорошо с деньгами.

Шестёрка

Дом с числом шесть — это место силы и материального достатка. Если вы не хотите испытывать материальные трудности — смело выбирайте дом именно с таким числом. Творческим людям здесь жить не следует: им будет душно. "Шестёрка" — место для педантов, для людей осторожных, всё просчитывающих и подсчитывающих.

Здесь принято поддерживать своих, понятие семьи будет свято. Но будет присутствовать и некий холодок в отношениях. Мир чётко разделится на своих и чужих, и чужие пользоваться поддержкой никогда не будут. По Пифагору, если в номере дома шестёрка одна, то его обитатели будут заниматься каким-либо хобби, а если их несколько, то это будут люди с "золотыми" руками, способные на многое.

Семёрка

Число семь нумерологи связывают с философией и познанием мира. Фото © Shutterstock

Число семь нумерологи связывают с философией и познанием мира. Это дом отшельника. Здесь хорошо читать, писать книги, размышлять о мире и его тщетности (или нужности). Обитатели такого дома чаще слышат голос судьбы и прислушиваются к собственной интуиции. Одновременно они испытывают проблемы общения с внешним миром, им трудно претворить свои идеи в жизнь.

Это дом, в котором хорошо жить любителям одиночества, мечтателям, которые внимательно следят за ходом звёзд и не желают следить за скидками в ближайшем супермаркете. Опасность у семёрки одна — увлечение алкоголем.

Пифагор считал, что число семь связано с божественным провидением, с судьбой. Люди, живущие под его влиянием, часто зависят от удачи. А если семёрок несколько — перед нами настоящие баловни судьбы.

Восьмёрка

Восьмёрку связывают с властью, силой, влиянием и деньгами. У жителей дома с основным числом "восемь" деньги и власть часто становятся целью жизни. Это и хорошо, потому что голодать в таком доме точно не будут, и плохо, потому что мораль здесь часто проигрывает материальному. Владельцы такого дома черпают из него энергию на организацию своего жизненного пространства и построение бизнеса. Лоск, блеск и роскошь — вот к чему будут стремиться его обитатели.

Дом с основным числом "восемь" прекрасно подойдёт как место для деловых переговоров, бизнес-центра или офиса компании. У Пифагора число восемь символизирует гармонию. А если восьмёрок несколько, это говорит о повышенном чувстве ответственности.

Девятка

Девятку нумерологи ассоциируют со служением и помощью другим людям. Фото © Shutterstock

Девятку нумерологи ассоциируют со служением и помощью другим людям. В дом с таким числом будут стекаться все, кто нуждается в поддержке. И они найдут её здесь, потому что этот дом даст своим хозяевам оптимизм и неисчерпаемый поток энергии.

Обитатели такого дома мудры и сострадательны, они рано познают картину мира и без труда находят своё место в нём. Другие люди будут приходить к ним не только за помощью, но и за мудростью. При этом сами владельцы дома не будут считать себя кем-то исключительным. Они будут трезво оценивать себя и свои способности.

Эзотерики считают девятку числом завершения трансформации — скорее всего, такое представление уходит корнями в учение о переселении душ. У Пифагора девятка связана с памятью, умом и прозорливостью. Чем больше девяток, тем сильнее проявляются эти качества и тем хуже для самого человека: повышается его чувствительность к боли других людей.

Если вы вдруг обнаружили, что ваши стремления не вяжутся с числом, заключённым в номере вашего дома, расстраиваться не надо. Китайцы, которые больше других верят в нумерологию, прибегают к простому приёму: в незаметном месте просто дописывают дополнительные цифры так, чтобы общая сумма номера дома изменилась.

Авторы Александр Лаврентьев