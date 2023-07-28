Рабочие ритуалы и обряды, которые помогут вернуть удачу в делах

Удача в житейском смысле — это нечто, что помогает нам достигать целей и жить более счастливой и удовлетворенной жизнью. Она может проявляться в разных формах: успех в карьере, финансовая стабильность, хорошие отношения с близкими и друзьями, здоровье и благополучие. Или просто чувство удовлетворения от жизни. Если смотреть на удачу с такой точки зрения, то становится понятно, что это совсем не что-то недостижимое. Ну а как её привлечь, рассказываем в материале.

1. Устройте генеральную уборку

5 ритуалов и обрядов, которые привлекут удачу в ваш дом. Фото © Freepik / wirestock

Перед тем, как начать привлекать удачу в свой дом, нужно избавиться от всего ненужного и очистить его от негативной энергии. В качестве самого действенного ритуала подойдёт генеральная уборка. Удалите всё старое и сломанное, вымойте полы, протрите пыль. После этого пройдитесь по каждой комнате, фокусируясь на чистоте и свете, и откройте окна, чтобы вывести оттуда всё плохое.

2. Поставьте цель в жизни

Как достичь удачи: 5 советов для вашего дома. Фото © Freepik / ansiia

Чтобы привлечь удачу, нужно знать, чего вы хотите достичь в жизни. Выделите пару часов и за это время в одиночестве напишите список своих целей. Потом, желательно, поставьте его на видное место. Это поможет вам сосредоточиться на том, что вам нужно, а удача уже подтянется. Когда будете постепенно приближаться к намеченным целям, не забудьте отмечать их галочками в вашем списке.

3. Покрасьте стены в яркие цвета

Привлеките удачу в свой дом: 5 проверенных ритуалов. Фото © Freepik / dcstudio

Яркие цвета, такие как красный, жёлтый, зелёный и синий, могут привлечь удачу в ваш дом! Звучит как какая-то эзотерика, понимаем. Но, вместо того чтобы сомневаться, лучше устроить ритуальную покраску стен… Впрочем, красочные обои тоже подойдут! Если для таких кардинальных перемен вы ещё не готовы, можете добавить цвета и другими способами: ковры, подушки, занавески и другие элементы декора тоже отлично справятся с притягиванием удачи в ваш дом.

4. Практикуйте благодарность

Обряды для дома: как привлечь удачу и благополучие. Фото © Freepik

Благодарность способна привлечь удачу, потому что она помогает сосредоточиться на том, что у вас уже есть. Вместо того чтобы тратить время и силы, мечтая о том, чего нет, вы можете устраивать ритуалы благодарности хоть каждый день. Например, заведите дневник или просто каждый вечер выписывайте всё то, что хорошего произошло.

5. Украсьте дом свечами

Удача в доме: 5 способов создать благоприятную атмосферу. Фото © Freepik

Эти околомагические предметы тоже помогут привлечь удачу в дом. Расставьте их по всем комнатам, особенно в тех местах, где часто собираются люди. Используйте свечи разных цветов для разных целей. Например, красными привлечь любовь, а зелёными заманить к себе в дом деньги.