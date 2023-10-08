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5 явных сигналов, как определить любовную измену

Профессиональные профайлеры знают приёмы, как распознать обман партнёра и почему они всегда срабатывают. Мимика, одежда, поведение — в ход идёт всё.

7 октября, 22:43
<p>Современные профайлеры определяют, когда человек говорит правду, а когда лжёт. Обложка © Shutterstock</p>

Современные профайлеры определяют, когда человек говорит правду, а когда лжёт. Обложка © Shutterstock

Профайлинг — новая профессия на стыке психологии и расследований. Специалист способен рассказать об истинных мотивах и целях человека, изучив мельчайшие элементы его поведения, то, как смотрит, дышит, говорит и "показывает" человек, пользуясь невербальными сигналами, то есть мимикой, позой и даже одеждой. Эти приёмы и умения используются профессионалами не только в криминологии, но и в коммерческих целях, когда, например, предпринимателю нужно проверить персонал или вычислить вора на предприятии. То есть современные профайлеры определяют, когда человек говорит правду, а когда лжёт.

Менталисты нашего времени приводят несколько приёмов, которые помогут разобраться, обманывает ли вас ваш партнёр или, как в одном из мемов, думает о событиях Древнего Рима. Основными пунктами вашего расследования могут стать простые и достаточно объективные выводы.

Первый сигнал

Волшебным девчачьим лайфхаком называют сигнал-приём, когда утром, накормив и выслушав своего любимого в ключе: "Как завтрак, как дела?" — девушка кладёт ему в процессе вопросов и разговора голову на плечо, незаметно слушая его сердцебиение, и внезапно задаёт свой коварный вопрос: "Ты мне изменяешь?" Если пульс подскакивает или меняется его ритм, а друг внешне спокоен, то, считайте, ответ получен и, вероятно, он положительный.

Второй сигнал

Когда не остаётся времени на общие дела и отдых без конкретной причины, это означает, что ваша любимая или любимый начинает отдаляться. Фото © Shutterstock

Когда не остаётся времени на общие дела и отдых без конкретной причины, это означает, что ваша любимая или любимый начинает отдаляться. Фото © Shutterstock

Как правило, в отношениях партнёр обычно вкладывается в свою пассию ресурсно. Тратит время на общение, походы в театр или кино, в гости к общим знакомым, просто проводит время исключительно с вами, гуляя в парке или выбираясь на природу, либо занимается совместно спортом. При появлениях первых признаков измены меняется и отношение к таким привычкам. То есть когда не остаётся времени на общие дела и отдых без конкретной причины, это означает, что ваша любимая или любимый начинает отдаляться.

Третий сигнал

Ещё один ресурсный вариант — финансовый, когда близкий человек дарит подарки или заботится о материальной стороне. Если меняется модель этого поведения, при этом никто не разорился и не потерял работу, это также означает, что ваш друг не просто взял паузу. Его дистанцирование может быть связано с вложением ресурсов в иной объект обаяния.

Четвёртый сигнал

Избегание тактильных отношений без причин. Если ваш партнёр внезапно перестал с вами коммуницировать в прикосновениях, которые необязательно должны быть сексуальными. Фото © Shutterstock

Избегание тактильных отношений без причин. Если ваш партнёр внезапно перестал с вами коммуницировать в прикосновениях, которые необязательно должны быть сексуальными. Фото © Shutterstock

Избегание тактильных отношений без причин. Если ваш партнёр внезапно перестал с вами коммуницировать в прикосновениях, которые необязательно должны быть сексуальными, — это касается и беседы на близком расстоянии, касаний во время разговора, стремления взять под локоть на прогулке и прочих будних форм общения. Не говоря уже о поцелуях, выражающих радость, любовь, дружелюбие или утешение.

Пятый сигнал

Партнёр меняет привычки и начинает усиленно заботиться о своём внешнем виде: увеличивает тренировки в спортзале, меняет имидж, подбирает новую одежду. Все эти признаки обновления могут свидетельствовать о желании преобразиться. При этом необязательно, что ваш любимый готов вас бросить. Возможно, это подсознательная тяга к переменам. Начните меняться вместе с ним. Однако если это будет встречено с иронией, то может свидетельствовать о том, что на горизонте у вас появился конкурент.

Почему кастовый секс в древности служил долголетию

Почему кастовый секс в древности служил долголетию

Авторы
Мари Медведева
Мари Медведева

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