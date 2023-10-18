Нумерология: В какие дни рождаются любимцы фортуны и баловни судьбы

Оказывается, среди нас есть настоящие везунчики, выявить которых можно по дате дня рождения. Как рассказывает нумеролог, таролог и психолог Виктория Крылова, эти личности видят окружающих насквозь, а из дружбы нередко извлекают для себя выгоду.

Людям, рождённым в определённые удачные числа, не страшны преграды и трудности на пути к успеху. У них хорошо развита интуиция, и нередко присутствует аналитический склад ума. Из-за чего в голове во время спорных ситуаций сразу появляются разные варианты решения проблемы, и человек может выбрать для себя лучший.

"Кроме того что им всегда везёт, они ещё и приносят удачу тем, кто с ними рядом. Так что с этими счастливчиками стоит дружить. Люди даже интуитивно это чувствуют и тянутся к ним", — рассказывает нумеролог.

В какие дни рождаются самые счастливые и удачливые люди? Ответ подскажет нумерология. Фото © Shutterstock

Приветливые и добрые по характеру, баловни судьбы, рождённые в определённые даты, на самом деле личности достаточно ранимые. Если обиделись на кого-то, то могут запросто вычеркнуть злодея из собственной жизни. Правда, сначала подумают, нужен обидчик будет им в будущем или нет.

В разговоре с "Москвой 24" эксперт называет даты рождения главных везунчиков — 7, 16 и 25. Нумеролог также отмечает, что эти личности привыкли рассчитывать только на себя, поэтому очень самостоятельны. Романтикой обычно довольны, хотя разборчивы в людях и тщательно выбирают половинку, в первую очередь замечая и оценивая недостатки. И только потом смотрят на достоинства.