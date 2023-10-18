Вселенная накажет: Эзотерик предупредила изменников об опасности похода налево

Измена в жизни людей встречается нередко, и для многих из них эта боль не сравнима ни с чем. Как правило, после предательства идёт болезненный развод, который пережить без последствий не так просто. Но ждёт ли наказание изменника? Ответ на этот вопрос интернет-изданию "Подмосковье сегодня" дала знаменитый эзотерик и таролог Марианна Абравитова.

По словам экстрасенса, в отношениях между мужчиной и женщиной общение регламентировано вселенскими законами. Человечество хоть и не до конца их понимает, но обязано им следовать.

Эксперт привела в пример некоторые религии, в которых по-разному относятся к брачному союзу. Так, у приверженцев ислама является нормой иметь несколько жён, а в Тибете, где процветает матриархат, женщины могут иметь несколько мужей. Однако, как заявила таролог, находящиеся в браке люди с точки зрения вселенских законов обмениваются между собой и энергиями.

"Если мы к этому сообщающемуся сосуду подключаем третий, то это уже является нарушением закона высших сил. Здесь начинаются настолько жёсткие коррекции полей этих людей, их судеб, мировоззрения, что говорить о том, что они нормально пойдут по жизни, останутся нормальными, нельзя", — заключила Абравитова.