Без "мамочки" никуда: 5 имён мужчин, не приспособленных к самостоятельной жизни

Каждая женщина мечтает видеть рядом с собой мужчину, на которого можно положиться, кто станет для неё защитой и опорой. Однако некоторые представители сильного пола просто не приспособлены к взрослой жизни. Они всё время ждут, что придёт кто-то взрослый и решит их проблемы, забывая, что и сами давно выросли. Эти ребята не хотят брать ответственность ни за семью, ни за вторую половинку, ни за себя. Даму сердца носители этих имён делают несчастной и обречённой всю жизнь нянчиться, решать его проблемы. Как зовут мужчин, для кого жена станет второй мамой?

1. Мужское имя Кирилл

Почему мужчины с именем Кирилл не приспособлены к жизни? Фото © Freepik

У мужчины с этим именем огромные проблемы с планированием бюджета. После получения зарплаты ему никак не удаётся распределить её так, чтобы денег хватило на весь месяц. Эту проблему Кирилл решает очень просто: он обращается к друзьям и занимает у них до следующей зарплаты. И так по кругу. Носителю имени обязательно нужно завести отношения с женщиной, которая умеет правильно распоряжаться семейным бюджетом. Иначе с таким легкомысленным подходом недалеко и до голодной смерти Кирилла, потому что тот купил себе в начале месяца игровую приставку вместо продуктов.

2. Олег

Тайна мужского имени Олег: краткая характеристика. Фото © Freepik

Если дама выбрала себе в партнёры мужчину по имени Олег, самой счастливой её вряд ли можно назвать. Всё дело в том, что кавалер — приверженец старых традиций. То есть быт и воспитание детей полностью лягут на плечи женщины. Помощи от Олега вы вряд ли дождётесь. Такой дядя убеждён, что супруге место на кухне. А если говорить откровенно, то представитель этого имени не умеет делать ничего, кроме как раздавать приказы. Кстати, зачастую мужчины Олеги и вовсе живут всю жизнь в доме с родителями, у маминой юбки.

3. Глеб

Мужчины с какими именами до старости живут с родителями и держатся за мамину юбку, потому что ничего не умеют? Фото © Freepik

Чаще всего мужчины с именем Глеб бессознательно выбирают себе в избранницы женщину, очень похожую на мать. По их мнению, любимая девушка должна не только напоминать родительницу внешне, но и не уступать её внутренним качествам. В идеале та ещё и станет выполнять мамины задачи. Носители имени Глеб нуждаются в постоянной поддержке, а также проявлении к ним жалости и сострадания. Если вы ищете половинку, кто будет в браке надёжной опорой и сможет взять любую проблему в свои руки, то мужчина по имени Глеб не вариант. Вероятнее всего, в случае с ним всё упадет на плечи женщины.

4. Мужское имя Антон

Почему мужчине с именем Антон так трудно жить самостоятельно? Фото © Freepik

Мужчина, наречённый этим именем, начисто лишён амбиций. В то время как его приятели стремятся занять самое лучшее место под солнцем, Антон довольствуется тем, что имеет. На подколки друзей, претензии родственников и упрёки второй половинки он только плечами пожимает: мол, мне и так вполне неплохо. Вместо того чтобы упорно работать, генерировать новые идеи и проекты, носитель имени Антон предпочитает коротать офисные будни за перепиской в мессенджерах и просмотром видео с котиками. Всё, что мужчина хочет, — удовольствие. Но делать что-то для семьи, по дому или для повышения в должности — задачка не для Антона.

5. Имя Евгений

Почему мужчины с именем Евгений не берут ответственность за свою жизнь? Фото © Freepik