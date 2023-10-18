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18 октября, 13:37

Пригожин не считает, что Shaman — это "новый Газманов"

<p>Певец Shaman (Ярослав Дронов) и певец Олег Газманов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак / Михаил Метцель</p>

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и певец Олег Газманов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак / Михаил Метцель

Молодой российский артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, пока ещё не дотягивает до статуса 72-летнего народного артиста Олега Газманова. Так считает продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, сравнивать этих двух исполнителей даже в контексте рейтинга симпатий россиян было бы неверно: Газманов, как выразился продюсер, "вколачивал" патриотические песни всю жизнь, а успех Шамана пока ещё краткосрочный, неясно, как он проявит себя на "длинной дистанции".

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"Газманов является основоположником патриотических песен в современной России, он это вколачивал на протяжении всей своей жизни. Все его песни исполнялись на официальных мероприятиях, люди вставали, когда он пел "Господа офицеры". Поэтому все эти сравнения, в моём понимании, смешны: кто выше, кто круче, у кого больше яйца", — отметил собеседник НСН.

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Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, где россияне выбрали лучших эстрадных исполнителей 2023 года. Первое место они отдали Shaman, у него 33% голосов. На втором расположился Олег Газманов, который в прошлом году занимал ведущую позицию, за него — 11% россиян.

Марина Калегина
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