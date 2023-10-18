Пригожин не считает, что Shaman — это "новый Газманов"

Молодой российский артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, пока ещё не дотягивает до статуса 72-летнего народного артиста Олега Газманова. Так считает продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, сравнивать этих двух исполнителей даже в контексте рейтинга симпатий россиян было бы неверно: Газманов, как выразился продюсер, "вколачивал" патриотические песни всю жизнь, а успех Шамана пока ещё краткосрочный, неясно, как он проявит себя на "длинной дистанции".

"Газманов является основоположником патриотических песен в современной России, он это вколачивал на протяжении всей своей жизни. Все его песни исполнялись на официальных мероприятиях, люди вставали, когда он пел "Господа офицеры". Поэтому все эти сравнения, в моём понимании, смешны: кто выше, кто круче, у кого больше яйца", — отметил собеседник НСН.