"Таким сложно пробиться": Олег Газманов сравнил Shaman с Расторгуевым и отметил его трудный путь к славе

В России есть очень талантливые исполнители патриотических песен, но им очень сложно пробиться в чарты. Такое мнение озвучил народный артист РФ Олег Газманов в эфире нового выпуска ток-шоу "Дайте сказать!", отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас в стране достойные молодые певцы, помимо Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

Олег Газманов о молодых российских исполнителях, народных песнях, проекте "Родники". Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Есть. Но очень сложно пробиться. У нас на радиостанциях такие песни не пускают. <...> Есть очень талантливые ребята", — сказал артист.

Газманов добавил, что ещё одна проблема, стоящая на пути молодых российских талантов к известности, заключается в недостатке музыкального контента. Дело в том, что даже самому харизматичному исполнителю, чувствующему себя на сцене как рыба в воде, не добиться большого успеха, если у него нет хорошей песни. Таким музыкантам необходима композиция, с которой совпадёт их образ, как это в своё время произошло у самого Газманова, Shaman или Николая Расторгуева. Самое важное здесь — попасть в резонанс с народом, а не в хит-парады.

"Смотрите, парадокс в чём? Песня, ну, скажем, "Есаул" или там "Офицеры" или "Вперёд, Россия!" их не крутят с утра до вечера на радиостанциях. Я считаю, такие песни не только мои. Вот такие песни, они как наши песни Великой Отечественной войны, они как бы как воздух, да, они как воздух. То есть ты его не замечаешь, да? А вот если нет воздуха, ты сразу поймешь: "Опа, а дышать-то нечем". Вот такие песни для меня самое главное", — объяснил певец.

Музыкант привёл в пример свою песню "Москва, звонят колокола", которую сейчас не крутят на радиостанциях, однако если спросить прохожего на улице, знает ли он эту композицию, то он почти наверняка вспомнит её слова и мотив. В то время как многие произведения современных исполнителей при миллионных прослушиваниях не живут дольше года. Ценность песни для народа можно определить по тому, напевают ли её. Так, например, текст песни группы "Любэ" "Комбат" остался в памяти у множества россиян — значит, она им нужна.

По мнению артиста, сейчас появляется очень мало песен народного жанра. Музыкальный проект Газманова "Родники" был создан именно для того, чтобы решить эту проблему: его цель — соединить хороших исполнителей с хорошими композициями. Хороших народных песен сейчас тоже мало и поэтому нужно, чтобы россияне активно участвовали в их сочинении. Для этого нужна система, которая поможет сломить преграду, стоящую между народом и российскими национальными музыкальными идеями, такой системой должны стать "Родники".

Сначала проект был просто платформой, на которой любой желающий мог написать текст песни, выложить музыку к ней, прислать трек целиком или исполнить её в качестве солиста. Всё это должно было регистрироваться и оцениваться для выбора лучших композиций Однако спустя девять месяцев существования платформы пользователи прислали около 20 тысяч произведений — и команда "Родников" поняла, что своими силами они не смогут даже прослушать каждое из них, не говоря уже о том, чтобы оценить. Тогда проект эволюционировал — у пользователей появилась возможность комментировать и ставить лайки, народ сам оценивал представленное на платформе творчество. Профессиональное жюри появилось уже потом. Так "Родники" стали прекрасным произведением творчества россиян и по-настоящему народным конкурсом, рассказал солист.