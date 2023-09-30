"Подонки": Олег Газманов рассказал, как работает ЦИПсО в отношении российских артистов

В новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" Олег Газманов рассказал о своём отношении к хейтерам. По его словам, раньше в среде не было столько хамства и криков "из кустов", однако есть коллеги по цеху, затаившие злобу из-за обиды на его успехи.

Олег Газманов рассказал, откуда работает ЦИПсО. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"А сейчас это всё... Не только вот это слово "хейтеры" и не только, как вам сказать, подонки, давайте прямо говорить, подонки, которые могут гадко, исподтишка и под никами какими-то, ботами, закрытыми аккаунтами гадить у нас в Сетях. Это не только те подлые люди, которые это делают, это делают как минимум три очень мощные профессиональные специализированные команды. Это центры ЦИПсО", — пояснил он.

Артист отметил, что цель этих команд — манипуляция сознанием россиян — и это очень опасно. Так, занятые в этом люди очень ловко и правильно выполняют свою работу, высмеивая и сея недоверие в отношении наших героев.

Певец признался, что чувствует давление и сначала даже нервничал по этому поводу. К примеру, каждую неделю появляются фейки о его смерти или отъезде в Израиль. Однако, отметил Газманов, всё больше россиян учатся различать правду и ложь.