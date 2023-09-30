Олег Газманов: Про любовь у меня песен больше, чем про есаулов

Народный артист России Олег Газманов объяснил, почему несколько десятков лет назад был практически единственным музыкантом, исполнявшим патриотические песни. Певец признался, что писал и пел их от души, а также отметил, что композиций о любви в его репертуаре больше, чем про есаулов.

Олег Газманов рассказал о своём творчестве. Видео © VК / "Дайте сказать!"

"Я всегда пел песни, которые не считал патриотическим. Просто я писал — писал в основном, да, потому что все песни, все стихи, я сам пишу — я просто самовыражался, и мне это близко. То есть я делал то, что мне нравится делать. Потом это стали называть патриотическими песнями", — рассказал он в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!".

Несмотря на то, что вся Россия считает песни Газманова патриотическими, музыкант скромно отметил, что его творчество достаточно разнообразно.

"У меня про любовь, кстати, песен больше, чем про есаулов, значительно больше. Но, видимо, именно те песни, которые я больше называю не патриотическими, духоподъёмными, <...> их мало пишут. Видимо, я вот из-за этого выделился", — предположил народный артист.

По мнению певца, про любовь писать гораздо проще, поэтому многие исполнители сейчас заняли эту нишу, а желающих создавать патриотические композиции, которые бы уже с первых нот брали за душу, становится всё меньше. Причём дело не только в музыке, аранжировках и исполнении, а, по большей части, — в поэзии, ведь "пройтись между пафосом излишним и пацанской песней, которую можно просто под гитару спеть, — это достаточно сложно".

Полный выпуск "Дайте сказать!" с Олегом Газмановым можно посмотреть во "ВКонтакте". На YouTube же без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.