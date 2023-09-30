"Передать невозможно": Газманов рассказал, как жители Донецка пели его песни на концерте

Олег Газманов рассказал, как 50 тысяч человек хором пели его песни на концерте в Донецке. Этим он поделился в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!", отвечая на вопрос о том, различаются ли настроения жителей Донбасса и других регионов, где певец выступал в ходе вооружённых конфликтов.

Газманов рассказал, как жители Донецка сами пели его песни на концерте. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Я, конечно, не забуду никогда <...> когда стали бомбить Донбасс, уничтожать людей, и Луганск, и Донецк, города, в которых я много-много раз бывал, десятки раз на концертах, как-то очень больно, потому что у меня там много было друзей, и сейчас тоже. И, конечно, вот настроение этих людей — когда я помню, у меня был концерт, скажем, в Донбассе, то есть в Донецке, где почти 50 000 человек хором пели мои песни, это передать совершенно невозможно", — сказал артист.

По словам Газманова, в эти моменты он просто переставал петь, так как зрители были громче его и всей установленной аппаратуры.

Также певец побывал в Сирии, где выступал для российских военнослужащих, абхазском Гудауте, в Цхинвали. В последний он приехал впервые сразу после окончания вооружённого конфликта в Южной Осетии, когда улицы и дома всё ещё были разрушены. Такие поездки, признался артист, вызывают у него сильные эмоции.

По словам Газманова, он посещает такие места, потому что их жителям ближе музыка, помогающая "жить и выживать", и песни, с помощью которых народ может концентрироваться вокруг идей и ради сохранения государства, детей, близких, семьи.

"Ну, скажем, вот так меня и воспринимают. Я, кстати, никогда об этом не задумывался, просто ехал и всё. Вот сейчас вы меня своими вопросами начинаете заставлять думать, что что я делаю и зачем я туда езжу", — добавил он.