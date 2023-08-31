Газманов и группа "Эскадрон" исполнят легендарные хиты на фестивале в Абакане

Народный артист Российской Федерации музыкант Олег Газманов 5 сентября выступит на фестивале "Русское лето. ZаРоссию" в Абакане на площади перед спорткомплексом имени Н.Г. Булакина. С подробным маршрутом мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте: русскоелето.рф.

"5 сентября площадь перед спорткомплексом имени им. Н.Г. Булакина станет местом притяжения для жителей и гостей Абакана: здесь состоится музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". Кульминацией программы станет выступление народного артиста РФ Олега Газманова и группы "Эскадрон", — сообщается в релизе фестиваля.

Жители Абакана смогут повстречаться с известными поэтами, посмотреть на экстремальное силовое шоу и поддержать участвующих в СВО военнослужащих, записав для них видеообращения. Фестиваль организован при помощи Президентского фонда культурных инициатив, он охватит 26 городов в шести федеральных округах страны.

Газманов и группа "Эскадрон" исполнят на сцене легендарные хиты "Господа офицеры", "Вперёд, Россия", "Солдаты России". В программу вошла и песня "Артефакты", вдохновлённая событиями СВО, Газманов впервые спел эту композицию 30 сентября 2022 года на митинге-концерте, посвящённом присоединению Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей к России.

Лауреат поэтических премий "Московский счёт", "Заблудившийся трамвай", премий им. А. А. Ахматовой, И. А. Бунина и Ф. И. Тютчева поэтесса Мария Ватутина прочтёт посетителям фестиваля свои произведения. Многие из них посвящены последним событиям на Донбассе и героизму советских людей в годы Великой Отечественной войны. Она считает, что раз пушки не смолкают, то и музы должны говорить, принося людям надежду и объединяя их с помощью поэзии.

Участница шоу "Камеди Вумен" и победительница шоу "Последний герой", актриса и певица Надежда Ангарская также выступит на фестивале. А ещё свои таланты продемонстрируют русские силачи из Всемирной атлетической лиги "Сильнейшая нация мира".

В течение всего дня на фестивале будет организована работа интерактивных кабин Народного фронта, где все желающие от мала до велика смогут записать видеообращения с поддержкой для бойцов в зоне СВО. Добрые слова будут отправлены прямиком на передовую, чтобы защитники России ощутили народную поддержку.

Мероприятие в Абакане, как и в других городах, завершится официальным гимном фестиваля, который уже много раз становился музыкальным символом объединения России. "Русское лето. ZaРоссию" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.