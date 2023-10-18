Хореограф Мигель подал в суд на пятигорские шубы, продающиеся под брендом MIGEL

Российский хореограф и наставник в программе "Танцы на ТНТ" Мигель судится с пятигорскими шубами за своё имя — ему не нравится, что меха продаются под брендом MIGEL. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, 41-летний режиссёр решил запатентовать товарный знак MIGEL для своего бизнеса, обратился в Роспатент, но получил отказ, поскольку бренд "Мигель" уже оказался занят цветными и натуральными шубками, которые успешно продаются на Ставрополье под началом бизнесмена Мгера Гянджумяна. Причём предприниматель открыл меховой бутик ещё в 2012 году — задолго до того, как Мигель обрёл популярность на "Танцах на ТНТ".

Шоумен так сильно хочет раскручивать личный бренд, что даже подал в суд по интеллектуальным правам. Он всерьёз намерен добиться права на использование товарного знака. Однако, как SHOT заявил Гянджумян, так просто отдавать его хореографу он не планирует. По словам бизнесмена, он будет подавать встречный иск и требовать с Мигеля компенсации, а пока предоставил суду документы о регистрации и использовании товарного знака.