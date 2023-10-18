Сергею Безрукову 50 лет: 8 ролей, за которые мы его обожаем

Российскому актёру и режиссёру Сергею Безрукову исполнилось 50 лет. Его перевоплощения в кино каждый раз вызывают немало обсуждений и восторга у зрителей. Казанова, Есенин, Пушкин, Высоцкий и главный экранный бандит страны Саша Белый — всех этих героев сыграл он — легендарный артист. У Сергея нет прижившегося амплуа: как в кино, так и в театре Безруков предпочитает играть разноплановые роли, удивляя коллег своим мастерством. Мы вспомнили 8 самых ярких перевоплощений актёра.

1. Саша Белый, "Бригада" (2002 год)

Прославила Сергея Безрукова роль Саши Белого в сериале "Бригада", после него великому актёру стали поступать сотни предложений от режиссёров. Кадр © "Бригада" Режиссёр Алексей Сидоров, сценаристы Игорь Порублев, Алексей Сидоров, Александр Велединский / Kinopoisk.ru

Настоящий прорыв Сергея как актёра случился после роли бандита Саши Белого в многосерийной криминальной драме "Бригада". Спустя годы Безруков называет этот проект "лотерейным билетом в будущее". Картина о четвёрке современных "мушкетёров" — Филе, Пчеле, Космосе и главном "бригадире" Александре Белове ("Белый")— вызвал шквал эмоций. Сергея Безрукова утвердили на роль практически с первой кинопробы, тогда он обошёл почти 300 актёров, пришедших на кастинг. После выхода "Бригады" режиссёры стали наперебой предлагать ему роли. Позже Сергей признался, что не очень любит своего героя в этой картине, да и сюжет фильма был не по душе: ему претило, что вместе с дружбой в картине идеализируется криминал.

2. Иешуа Га-Ноцри, "Мастер и Маргарита" (2005 год)

Актёр Сергей Безруков сыграл в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" роль Иисуса, философа Иешуа. Кадр © "Мастер и Маргарита" Режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Через несколько лет последовал сериал "Мастер и Маргарита" по одноимённому роману Михаила Булгакова, где Безруков сыграл бродячего философа Иешуа Га-Ноцри из Гамалы. Готовясь к роли, Безруков соблюдал пост и отказался от половины театральных спектаклей. По словам актёра, эта роль научила его чаще относиться к людям по-доброму, сдерживать эмоции, "выключая Белого". Отклики публики были весьма спорными — немало зрителей были возмущены тем, что актёр, сыгравший Сашу Белого, осмелился исполнить роль Иисуса. Но количество положительных отзывов не заставило сомневаться — роль Христа у Безрукова получилась мастерски!

3. Владимир Высоцкий, "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011 год)

Безруков под маской Высоцкого: вспоминаем главные роли Сергея Безрукова в честь 50-летия актёра. Кадр © "Высоцкий. Спасибо, что живой" Режиссёр Пётр Буслов, сценарист Никита Высоцкий / Kinopoisk.ru

Это биографический фильм режиссёра Петра Буслова о нескольких драматических днях из жизни Владимира Высоцкого: подпольные концерты, наркотики и клиническая смерть в Бухаре. Сценаристом фильма стал сын знаменитого певца Никита. Имя исполнителя главной роли в этой ленте долго держали в секрете — актёр сохранял инкогнито даже для партнёров и на площадку выходил уже в гриме. И только через четыре месяца после премьеры Сергей Безруков в интервью на одной из передач ТВ всё же признался, что именно он сыграл барда. Для достижения максимального сходства с Высоцким на лицо актера накладывалась сложным образом изготовленная маска — над её созданием на протяжении шести месяцев трудился художник Пётр Горшенин. Образ Высоцкого воссоздан с использованием высокотехнологичного и уникального силиконопластикового грима и технологий компьютерной обработки изображений. "Нанесение" образа на актёра ежедневно занимало от четырёх до шести часов. Среди снятых в России в 2011 году 69 кинофильмов фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой" имел наивысшие кассовые сборы — 27,5 млн долларов.

4. Сергей Есенин, "Есенин" (2005 год)

Сыграл всех: от Есенина до Высоцкого. Сергею Безрукову исполнилось 50 лет. Кадр © "Есенин" Режиссёр Игорь Зайцев, сценаристы Владимир Валуцкий, Виталий Безруков / Kinopoisk.ru

В 2005 году Безруков получил роль Есенина в одноимённом сериале, в котором рассказывается о личной жизни, творчестве и загадочной смерти великого поэта. Для актёра это значило многое: он должен был сыграть человека, чьё имя носил, и любимого поэта отца. Об этом Сергей мечтал с детства. Сценарий для проекта написал Безруков-старший. Однако критики обвинили актёра в искажении образа поэта, клоунаде и антисоветчине, а режиссёра — в вольной трактовке исторических реалий. До этого Безруков-младший уже появлялся в роли поэта на сцене столичного театра имени Ермоловой в спектакле "Жизнь моя, иль ты приснилась мне…".

5. Виктор, "Каникулы строгого режима" (2009 год)

Где снимался актёр Сергей Безруков? Главные роли легендарного актёра. Кадр © "Каникулы строгого режима" Режиссёр Игорь Зайцев, сценаристы Фёдор Крестовый, Андрей Кивинов / Kinopoisk.ru

"Каникулы строгого режима" — забавная и очень весёлая комедия, ставшая одним из лучших фильмов за всю историю российского кинопроката. Картина собрала 15 миллионов долларов, а Сергею Безрукову досталась не только круглая сумма за участие в съёмках, но и зрительская любовь. Его герой Виктор по кличке Сумрак — опытный вор-рецидивист, который вместе с сокамерником решил сбежать из тюрьмы. Совершенно загадочным образом мужчины оказываются в детском лагере "Юнга", где становятся воспитателями под фамилиями Ромашкин и Убегаев.

6. Владимир Каппель, "Адмиралъ", (2008 год)

В исторической ленте "Адмиралъ", рассказывающей о крушении Российской империи, Сергей Безруков согласился исполнить второстепенную роль — он сыграл Владимира Каппеля. Кадр © "Адмиралъ" Режиссёр Андрей Кравчук, сценаристы Владимир Валуцкий, Зоя Дзюбло / Kinopoisk.ru

В картине Андрея Кравчука о жизни адмирала Александра Колчака Сергею Безрукову досталась роль его первого сподвижника — белого генерала Владимира Каппеля, который ценой собственной жизни зимой 1919 года спас армию от окружения под Красноярском и вывел её к Байкалу. Актёр много читал о своём персонаже, смотрел документальные кадры о его перезахоронении в 2006 году, чтобы досконально изучить биографию Каппеля. Съёмки были необычайно сложными: в воинской части в Нижегородской области актёру пришлось гарцевать на коне при морозе минус 34, греясь только теплом животного. Подобно своему герою, в такой же мороз Безруков нырял под лёд, а сцену, в которой генералу Каппелю ампутируют ноги, напротив, снимали в бане при пятидесятиградусной жаре.

7. Александр Пушкин, "Пушкин. Последняя дуэль" (2006 год)

Сергею Безрукову — 50 лет: Роль Пушкина в картине о дуэли между Александром Пушкиным и Дантесом. Кадр © "Пушкин: Последняя дуэль" Режиссёр Наталья Бондарчук, сценарист Наталья Бондарчук / Kinopoisk.ru

Это российский драматический детективный фильм от Натальи Бондарчук, посвящённый великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину и его смерти. Картина охватывает период, предшествующий дуэли между драматургом и офицером кавалергардского полка Жоржем де Геккерном Дантесом, саму дуэль, состоявшуюся 27 января 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, смерть и тайное расследование этого трагического события. Обстоятельства кончины поэта расследуют глава тайной полиции Леонтий Дубельт и полковник Галахов. Сергей Безруков исполнил главную роль писателя. Ему роль Пушкина понравилась настолько, что он до сих пор исполняет её в спектаклях.

8. Иван-дурак, "Самая реальная сказка"

Лучшие роли Сергея Безрукова ко дню рождения российского актёра 18 октября. Кадр © "Самая реальная сказка" Режиссёр Андрей Мармонтов, сценаристы Сергей Безруков, Андрей Мармонтов / Kinopoisk.ru