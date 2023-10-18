10 историй от наших соотечественников, после которых вы в такси больше не сядете

Собрали десять удивительных историй от разных людей, которые переживали не только неприятные, но и поистине жуткие ситуации в такси. В следующий раз, прежде чем вызывать машину, вы ещё хорошенько подумаете, ведь никто не захочет, чтобы подобное произошло с ними.

"Мать задержалась в гостях, далее с её слов: "Вызвала такси, выпархиваю, машина стоит. Сажусь, здороваюсь, водитель молча трогается, на середине пути сворачивает в гаражи, я напрягаюсь, потом поворачивает в какие-то бараки, а на улице ни души! Всё, попала, это маньяк! Притормаживает на повороте, я резко открываю дверь, выскакиваю и скрываюсь в каком-то подъезде. Машина ждёт ещё минут 20 и уезжает". Добралась домой, рассказала мне, а я думаю: сказать ли ей, что она просто села в чужое такси, или нет?.." — "Подслушано".

"Таксист конкретно выбесил. Нет, он не докучал разговорами, не курил в салоне, не слушал шансон... Просто мы вызвали экономкласс, а приехала вылизанная "тойота", водитель которой сразу начал делать замечания: "Отряхните обувь, я только помыл машину. Зачем нужно было заходить через одну дверь? Вы могли бы обойти с другой стороны. Не закрыли дверь, хлопните ещё раз. Зачем так сильно, это дорогая машина". Зараза, ты в такси работаешь или где?" — "Подслушано".

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"Собрались с сыном к родственникам. На улице холодно и снег, решила вызвать такси. Сын убеждал, что сегодня нужно ехать автобусом. Мёрзнуть очень не хотелось, почти поругались, но уговорила. Чтобы ему было спокойнее, села рядом на заднее сиденье, хотя всегда сажусь спереди. Случилась авария, она была достаточно сильной, пришлась на переднее пассажирское сиденье… Все живы. Что сын почувствовал, не знает, но на всякий случай буду чаще его слушать", — "Подслушано".

"Как-то утром вызвала такси на работу. Села в машину, едем, вижу, что водила на меня пялится всю дорогу в зеркало. Ехали молча. Подъезжаем к работе, я говорю ему: "Спасибо". Он в ответ: "Ещё увидимся!" — смотрит на меня, улыбается и уезжает. Меня это напрягло, и я решила запомнить номер его машины. Следующее утро, вызываю такси. Смотрю, что едет машина, но номера другие — фух. Вышла из подъезда, стою и жду. Кидаю взгляд на стоящие около дома машины, у одной из всех стоящих машин горели фары, смотрю на номера. ****, это тот таксист! Я в шоке смотрю на его машину, смотрю в приложение — ну нет же, должна подъехать другая! Видимо, он увидел, что с моего адреса вызывают такси, но не успел принять вызов. Но не растерялся и всё равно приехал. Он постоял так ещё несколько минут и уехал. Я прям выдохнула. И так и не поняла, что это было: либо он маньяк долбаный, либо хотел просто познакомиться. Но не таким же путём! Короче, после этого случая я вызывала такси к соседнему дому…" — "Подслушано".

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"Почему таксисты такие бестактные?! Не все, но большинство. Работаю в определённых структурах, очень часто езжу на работу и с работы на такси. Как только видят адрес, сразу сто миллионов вопросов вплоть до того, какой у меня график и какая зарплата, почему у меня нет машины и своя ли у меня квартира. Почему нельзя просто ехать молча?!" — "Подслушано".

"Как-то раз ехала в такси, а молодой таксист, видать, узрев во мне свободные уши, решил на них присесть и начал рассказывать о своей жизни. Всё бы ничего, но я до сих пор жалею, что не свалила из его машины после того, как он рассказал, что предложение своей девушке он сделал только тогда, когда она родила от него. Он сказал: "А чё? Вон брат женился, а она ему до сих пор родить не может. Надо же было убедиться, что моя небракованная", — "Подслушано".

"Благодаря булимии со стажем 15 лет я осталась в живых. За долгие годы избавления от еды появился скил блевать без рук, просто напрягая мышцы живота. Ехала ночью домой с работы на такси, и водитель завёз меня в лес, достал нож, приказал раздеться. Я не придумала ничего умнее, как начать извергать недавно выпитую колу вперемешку с шавермой. Ему стало мерзко, и он уехал, сказав, что к такой грязной свинье мерзко прикасаться", — "Подслушано".

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"Мне было 18 лет, я ехала к родителям пригородным автобусом. Общественным транспортом я пользовалась раз в тысячу лет, но, разумеется, именно в один из таких моментов автобусу нужно было сломаться. Вызываю такси — насчитали 1200, а для того города это и сегодня дорого. Следующий автобус прибудет бог знает когда, делать нечего — вызвала. Обратилась женщина с просьбой захватить её. Я наивно обрадовалась, что мой ущерб уменьшился вдвое. Но она удивлённо похлопала глазками, мол, какие деньги? Я же уже вызвала, значит, у меня есть эта сумма, а у неё — нет. Но мне же всё равно: место мне нужно только одно, а их много. Я зависла от такой наглости, а люди всё подходят, уже начинают ругаться за места. Вроде решили между собой, кто едет, а кто ждёт автобус. Четверо человек с кучей пакетов и один ребёнок (ничего, потеснимся, хе-хе-хе). Хотела бы я, чтобы это была история о том, как я их послала. Но нет, сидела, зажатая на заднем сиденье, потому что спереди взгромоздился жирный мужик. После того случая у меня случился жёсткий нервный срыв, после которого внутренняя скромность превратилась в ненависть ко всем", — "Подслушано".

"Заказал как-то такси. Приехала обычная машина, я сел назад. Всю дорогу думал о своём и пялился в окно. По приезде протягиваю деньги, на что таксист говорит: "Положите сюда". И чёрт меня тогда побрал ответить: "Деньги в руки не берёте — в приметы верите?" Неловкое молчание. И тут я замечаю, что у него нет обеих кистей рук. Как же мне тогда стало неловко и стыдно, я готов был на месте провалиться. Извинился и поспешил скорее выйти из машины. Поражаюсь, как этому человеку удаётся работать в такси", — "Подслушано".

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"Когда я еду в такси одна, я притворяюсь глухой. Потому что очень часто таксисты пытались заводить со мной задушевные разговоры, которые переходили грани "таксист – клиент". В одной из таких поездок я сидела молча, мужик пытался завязать со мной общение, но я жестами показала, мол, я не слышу. И почти сразу после этого он, делая вид, что говорит по телефону, начал обсуждать мои сиськи, мои ноги, то, как он бы задрал мою юбку и что бы со мной сделал. На первом же светофоре убежала из машины", — "Подслушано".