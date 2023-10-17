Хирург раскрыл, что Катя Лель сделала с лицом
Хирург Зимин: 49-летняя певица Катя Лель делала блефаропластику
Российская певица Катя Лель. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российская певица Катя Лель, известная по хитам "Мой мармеладный" и "Муси-пуси", прибегала к блефаропластике — операции по изменению формы век и разреза глаз. Об этом заявил пластический хирург Дмитрий Зимин.
"Бровь находится высоко и правильно, свод верхнего века равномерный, избытков кожи ни на верхнем, ни на нижнем веке не наблюдается. Возможно, была выполнена верхняя и нижняя блефаропластика", — отметил он в беседе с порталом "Страсти".
Эксперт напомнил, что 49-летняя артистка никогда не была худой на лицо, однако в этом, по его мнению, есть плюсы. Специалист уточнил, что с возрастом "объём прибавился" из-за гормональных особенностей, однако он постепенно будет спускаться.
Говоря о нижней трети лица исполнительницы, Зимин подчеркнул, что не увидел чего-то радикального. По мнению хирурга, у певицы достаточно подтянутый овал лица, вероятно, этого удалось достичь благодаря косметологу. Зимин считает, что со временем знаменитости можно будет сделать лифтинг нижней трети лица и выполнить липосакцию для получения чёткого "шейно-подбородочного угла". Сейчас Катя Лель в прекрасной форме, заключил эксперт.
Ранее телеведущая Виктория Боня показала новые "лисьи глазки". Она сделала пластическую операцию в США и решила показать результаты только подписчикам своего платного телеграм-канала. Однако Боня не стала публиковать фото, заявив, что подписчиков набралось недостаточно. Когда фанаты обвинили экс-звезду "Дома-2" в мошенничестве, Боня показала часть лица в сторис. При этом глаза были скрыты под тёмными очками. Пластический хирург знаменитости разместил снимки операции, написав, что у блогерши будут "лисьи глазки Беллы Хадид".