Хирург раскрыл, что Катя Лель сделала с лицом

Российская певица Катя Лель, известная по хитам "Мой мармеладный" и "Муси-пуси", прибегала к блефаропластике — операции по изменению формы век и разреза глаз. Об этом заявил пластический хирург Дмитрий Зимин.

"Бровь находится высоко и правильно, свод верхнего века равномерный, избытков кожи ни на верхнем, ни на нижнем веке не наблюдается. Возможно, была выполнена верхняя и нижняя блефаропластика", — отметил он в беседе с порталом "Страсти".

Эксперт напомнил, что 49-летняя артистка никогда не была худой на лицо, однако в этом, по его мнению, есть плюсы. Специалист уточнил, что с возрастом "объём прибавился" из-за гормональных особенностей, однако он постепенно будет спускаться.