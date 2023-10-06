Боня отступилась от своих принципов и бесплатно показала фанатам перекроенное лицо

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня решилась бесплатно показать лицо после перенесённой в США пластической операции, хотя ранее просила подписчиков заплатить за показ. Экс-звезда "Дома-2" разместила снимки в соцсетях.

Виктория Боня после операции. Скриншот. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / victoriabonya

43-летняя Боня сделала прямой эфир для поклонников, где показала нижнюю часть лица: губы и нос. Она пояснила, что глаза пока не отошли после операции, зато остальное её очень даже радует. По её словам, губы стали пухлее, исправился овал лица.

Виктория Боня после операции. Скриншот. Фото © t.me / Виктория Боня

Затем Боня опубликовала ещё пару снимков, где она продолжает скрывать глаза под солнечными очками, но демонстрирует остальные черты лица. Фанаты оценили "новые" скулы блогерши, но нашлись и те, кто с сожалением заметил, что Боня потеряла свою индивидуальность.