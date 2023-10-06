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6 октября, 11:15

Боня отступилась от своих принципов и бесплатно показала фанатам перекроенное лицо

Оскандалившаяся Боня показала подписчикам часть лица после пластики в США

<p>Виктория Боня с приятелем. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России) / victoriabonya</p>

Виктория Боня с приятелем. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России) / victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня решилась бесплатно показать лицо после перенесённой в США пластической операции, хотя ранее просила подписчиков заплатить за показ. Экс-звезда "Дома-2" разместила снимки в соцсетях.

Виктория Боня после операции. Скриншот. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / victoriabonya

Виктория Боня после операции. Скриншот. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России) / victoriabonya

43-летняя Боня сделала прямой эфир для поклонников, где показала нижнюю часть лица: губы и нос. Она пояснила, что глаза пока не отошли после операции, зато остальное её очень даже радует. По её словам, губы стали пухлее, исправился овал лица.

Виктория Боня после операции. Скриншот. Фото © t.me / Виктория Боня

Виктория Боня после операции. Скриншот. Фото © t.me / Виктория Боня

Затем Боня опубликовала ещё пару снимков, где она продолжает скрывать глаза под солнечными очками, но демонстрирует остальные черты лица. Фанаты оценили "новые" скулы блогерши, но нашлись и те, кто с сожалением заметил, что Боня потеряла свою индивидуальность.

Хирург раскрыл, какие пластические операции сделала Боня за 18 лет

Хирург раскрыл, какие пластические операции сделала Боня за 18 лет

Напомним, МВД России начало проверку по статье "Мошенничество" в отношении Виктории Бони, которая проживает в Монако. Она сделала пластику лица в США, но решила показать результат в закрытом телеграм-канале за деньги. С каждого пользователя блогерша брала 1,3 тысячи рублей. Деньги перевели 200 человек. Но Боня лицо не показала, а предложила подождать ещё подписчиков. Все обвинения она отвергла, сказав, что условия оговорила фанатам заранее.

Татьяна Миссуми
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