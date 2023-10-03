Хирург раскрыл, какие пластические операции сделала Боня за 18 лет

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня удивляет поклонников большим количеством пластических операций. Ранее блогерша рассказала об очередном хирургическом вмешательстве, пообещав показать эксклюзивные фото поклонникам за деньги. Но Боня не сделала этого, поэтому МВД начало проверку на предмет мошенничества. Какие ещё операции сделала телеведущая, рассказал пластический хирург Артур Дзотцоев. В частности, по его словам, Боне установили инфраорбитальные импланты по границе века и щеки в надежде исправить западение глаз.

"Установка импланта по границе века может повреждать мышечные нервы, из-за чего до трёх месяцев после операции форма глаза может быть искажённой, в наихудшем варианте вплоть до выворота одного или обоих век", — сказал Дзотцоев в беседе с aif.ru, добавив, что по этой причине Боня часто носит очки.

Виктория Боня после недавней пластической операции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kaoplasticsurgery

Ещё одно вмешательство коснулось носогубных складок, полагает хирург. Эти импланты вставляют, чтобы разгладить морщины. Однако в случае Бони медицинские изделия были стандартными, а не индивидуальными, что привело к частичной парализации мимики, пояснил медик.

Виктория Боня после недавней пластики. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / victoriabonya

Помимо этого, Виктория сделала подтяжка лица по современному методу, отметил хирург. Швы у блогерши находятся в волосах, а не перед ухом. Такая методика, объясняет Дзотцоев, означает, что в слое мышц мимики вставляют петли, которые проходят через всё лицо, после чего они подтягиваются.

Сама Боня прежде рассказывала, что в 25 лет пережила неудачную операцию — ей удаляли грыжи под глазами. Кроме того, она сделала височный лифтинг — и снова неудачно, писал в соцсетях оперировавший её хирург Чиа Чи Као.