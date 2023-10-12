Боня показала новые "лисьи глазки" после пластической операции в США

Телеведущая и блогер Виктория Боня продемонстрировала поклонникам глаза после проведённой в США пластической операции, хотя до этого требовала от подписчиков деньги за показ своего "нового" лица.

Звезда разместила в соцсетях видео из московского салона красоты, где она проходит процедуры для тела. В кадре блогерша появляется в полутёмных, а не чёрных, как раньше, очках, через которые просматриваются глаза. Видно, что послеоперационные отёки уже сошли, а разрез глаз явно поменялся. Однако пока поклонники скептически относятся к новым "лисьим" глазам Бони, не заметив огромной разницы с её прежним взглядом.