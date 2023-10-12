Боня показала новые "лисьи глазки" после пластической операции в США
Виктория Боня показала глаза после операции. Скриншот © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
Телеведущая и блогер Виктория Боня продемонстрировала поклонникам глаза после проведённой в США пластической операции, хотя до этого требовала от подписчиков деньги за показ своего "нового" лица.
Звезда разместила в соцсетях видео из московского салона красоты, где она проходит процедуры для тела. В кадре блогерша появляется в полутёмных, а не чёрных, как раньше, очках, через которые просматриваются глаза. Видно, что послеоперационные отёки уже сошли, а разрез глаз явно поменялся. Однако пока поклонники скептически относятся к новым "лисьим" глазам Бони, не заметив огромной разницы с её прежним взглядом.
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Напомним, Виктория Боня сделала пластическую операцию на лицо в США, но результат решила показать только подписчикам своего платного телеграм-канала. Однако обманула их и не стала публиковать фото. Когда фанаты обвинили экс-звезду "Дома-2" в мошенничестве, Боня показала часть лица в сторис. При этом глаза были скрыты под тёмными очками. Ранее её пластический хирург разместил снимки операции, написав, что у блогерши будут "лисьи глазки", как у модели Беллы Хадид.