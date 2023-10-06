"Сильно увлекается филлерами": Пластический хирург раскрыл, почему Витас изменился до неузнаваемости

"Заметно, что он сильно увлекается ботоксом и, возможно, филлерами на основе гиалуроновой кислоты. На этих фотографиях у него уже не наблюдается второго подбородка, но, скорее всего, это не результат липосакции — певец мог прибегнуть к инъекционному липолизу. Судя по состоянию кожи и вышеперечисленным процедурам, он частый гость у косметолога: прибегает не только к инъекционным, но и аппаратным методикам. Скорее всего, делал блефаропластику. Но проблему нависания верхнего века это не решило", — рассказал хирург.