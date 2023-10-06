"Сильно увлекается филлерами": Пластический хирург раскрыл, почему Витас изменился до неузнаваемости
Хирург Вдовин: Витас сильно увлекается ботоксом и филлерами
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Витаса не узнают поклонники из-за излишнего ботокса и филлеров, рассказал пластический хирург Александр Вдовин порталу "Страсти". По словам врача, 44-летний артист зачастил к косметологу. Он порекомендовал несколько процедур, которые помогут Витасу вернуть нормальный вид.
"Заметно, что он сильно увлекается ботоксом и, возможно, филлерами на основе гиалуроновой кислоты. На этих фотографиях у него уже не наблюдается второго подбородка, но, скорее всего, это не результат липосакции — певец мог прибегнуть к инъекционному липолизу. Судя по состоянию кожи и вышеперечисленным процедурам, он частый гость у косметолога: прибегает не только к инъекционным, но и аппаратным методикам. Скорее всего, делал блефаропластику. Но проблему нависания верхнего века это не решило", — рассказал хирург.
После сравнения фото Витаса разных лет эксперт заключил, что артисту рекомендована подтяжка лба, которая устранит нависание верхнего века и сможет поднять надбровные дуги. Также хирург порекомендовал певцу удалить комки Биша, так как они визуально утяжеляют лицо.
Ранее хирург Дзотцоев раскрыл, какие пластические операции сделала Боня. По его словам, ей установили инфраорбитальные импланты по границе века и щеки в надежде исправить западение глаз. Но это не все вмешательства, которые Боня сделала почти за 20 лет.