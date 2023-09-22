Стало известно, сколько певица Аллегрова могла заплатить "за молодость"
Хирург Айрапетян: Аллегрова отдала за пластические операции до миллиона рублей
Певица Ирина Аллегрова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российская певица Ирина Аллегрова хорошо выглядит в 71 год, так как прибегала к пластике. По оценке пластического хирурга Арташеса Айрапетяна, дива эстрады могла потратить на эти цели от 500 тысяч до миллиона рублей. Об этом он рассказал порталу "Страсти".
Благодаря тому, что Аллегрова следит за собой, она позволяет себе надевать откровенные наряды с глубокими вырезами. Впрочем, сама артистка говорит, что дело в хорошей генетике. Айрапетян эти слова оспаривать не стал, вместе с тем подчеркнув, что специальные процедуры, скорее всего, тоже имели место.
Хирург считает, что Аллегрова прибегала к блефаропластике, а также подтяжке лица. Возможно, она была сделана безоперационно с использованием нитей, или же дело в SMAS-лифтинге.
"Разумеется, уходовые косметологические процедуры, направленные на поддержание тонуса кожи, певица также регулярно проводит. В целом она выглядит достойно на фоне многих своих сверстниц по сцене, которые давно переборщили с подтяжками и филлерами, но продолжают издеваться над собой в попытке повернуть время вспять. Ирина ухаживает за собой, но знает меру и адекватно воспринимает своё отражение в зеркале", — сообщил Айрапетян.
Специалист убеждён, что такие большие деньги, которые, скорее всего, потратила Аллегрова на пластическую хирургию, — это разумные затраты для звезды такого уровня. Тем более что многие из процедур певица, скорее всего, получала с хорошими скидками, в том числе благодаря рекламе. Впрочем, сама Аллегрова ранее заявляла, что отказалась от вредных привычек и стала больше заниматься фитнесом.
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