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10 июля, 14:47

Хирург назвал преимущества и риски пластической липосакции коленей

Врач Гогиберидзе: Скорректировать вид коленей поможет пластическая хирургия

Даже самые длинные и стройные ноги могут потерять своё изящество из-за некрасивых коленей, что, однако, можно исправить, рассказал пластический хирург, основатель клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе. По его словам, пластическая коррекция коленей уже стала новым трендом.

В беседе с порталом "Страсти" специалист объяснил, что вид коленей портится с возрастом, когда над ними образуются жировые отложения, а кожа начинает провисать и выглядеть дряблой. Причём это, отметил врач, сложно исправить диетами и массажем.

"Для получения заметных результатов могут потребоваться годы упорного труда. Не все готовы прилагать такие усилия. Поэтому многие прибегают к пластической хирургии, чтобы исправить имеющиеся недостатки в области коленей и добиться более привлекательной формы ног", добавил хирург.

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По словам Гогиберидзе, пластика поможет улучшить форму, контур области, избавиться от жировых ловушек над коленями и сделать эту часть тела более привлекательной. Всего, отметил он, существует несколько видов эстетической пластической хирургии для коленей, в числе которых — лазерная подтяжка кожи, дермальные наполнители, липофилинг и липосакция.

Что касается последней, то пересадка, перераспределение жирового трансплантата может стать отличным способом добиться более рельефного, скульптурного вида ног, подчеркнул хирург. Однако, несмотря на действенность метода, важно понимать его суть и потенциальные риски. Так, необходимо найти профессионала, специализирующегося на липосакции, и расспросить его об уровне подготовки и опыте работы с коленями.

При этом пациент должен убедиться, что он подходит под критерии операции. От него требуются идеальная или близкая к ней масса тела и хорошая эластичность кожи (во избежание морщин и провисания после вмешательства). Также врач примет во внимание и другие факторы: возраст, состояние здоровья и кожи, образ жизни и так далее, пояснил Гогиберидзе.

Кроме того, к операции необходимо подготовиться физически и морально, начав, в частности, потреблять здоровую пищу с высоким содержанием белка и пить много воды, чтобы всё время оставаться в тонусе. Нелишним, отметил собеседник портала, будет сбросить лишние килограммы и начать тренировать колени. Уже после вмешательства эксперт порекомендовал соблюдать все рекомендации — носить компрессионную одежду и избегать напряжённой деятельности до конца периода заживления.

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Обложка ©

Freepik / peoplecreations

Матвей Константинов
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