"От результата обалдела!": 54-летняя Блёданс рассказала, как ей удалось прийти в форму 30-летней давности
Телеведущая Блёданс рассказала, что за месяц правильного питания похудела на 4 кг
Эвелина Блёданс. Обложка © VK / Эвелина Блёданс
Телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что за месяц скинула четыре килограмма. По её словам, ей удалось этого добиться прежде всего благодаря правильному питанию.
"А второе моё правило: после 19 часов я вообще ничего не брала в рот. И от результата я обалдела! У меня был пакет с вещами, которые я собрала, чтобы отдать. Но вдруг поняла, что я во все эти наряды снова влезаю и что я пришла в форму, в какой была 30 лет назад!" — приводит сайт kp.ru слова 54-летней телеведущей.
Как отметила Блёданс, следуя двум вышеуказанным правилам, ей удалось не только сбросить лишние килограммы, но и улучшить тело, сделать его более упругим.
А ранее певица Бьянка рассказала, как из-за стресса набрала 30 килограммов. По причине лишнего веса у артистки начались проблемы с желудком, спиной, а также пищевая аллергия, но самое главное — она больше не могла работать и быть такой же эффективной на сцене, как раньше.