"От результата обалдела!": 54-летняя Блёданс рассказала, как ей удалось прийти в форму 30-летней давности

Телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что за месяц скинула четыре килограмма. По её словам, ей удалось этого добиться прежде всего благодаря правильному питанию.

"А второе моё правило: после 19 часов я вообще ничего не брала в рот. И от результата я обалдела! У меня был пакет с вещами, которые я собрала, чтобы отдать. Но вдруг поняла, что я во все эти наряды снова влезаю и что я пришла в форму, в какой была 30 лет назад!" — приводит сайт kp.ru слова 54-летней телеведущей.

Как отметила Блёданс, следуя двум вышеуказанным правилам, ей удалось не только сбросить лишние килограммы, но и улучшить тело, сделать его более упругим.