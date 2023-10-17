Регион

Уведомления отключены

17 октября, 18:24

"От результата обалдела!": 54-летняя Блёданс рассказала, как ей удалось прийти в форму 30-летней давности

Телеведущая Блёданс рассказала, что за месяц правильного питания похудела на 4 кг

<p>Эвелина Блёданс. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/login?u=2&to=L2V2ZWxpbmFfYmxlZGFucz95c2NsaWQ9bG51a2FiNGV1NjczMTI2NDM5NSZ6PXBob3RvLTExNzg4NTJfNDU3MjUyNTI2JTJGYWxidW0tMTE3ODg1Ml8yNTUzMzIyNDUlMkZyZXY-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эвелина Блёданс</a></p>

Эвелина Блёданс. Обложка © VK / Эвелина Блёданс

Телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что за месяц скинула четыре килограмма. По её словам, ей удалось этого добиться прежде всего благодаря правильному питанию.

"А второе моё правило: после 19 часов я вообще ничего не брала в рот. И от результата я обалдела! У меня был пакет с вещами, которые я собрала, чтобы отдать. Но вдруг поняла, что я во все эти наряды снова влезаю и что я пришла в форму, в какой была 30 лет назад!" — приводит сайт kp.ru слова 54-летней телеведущей.

Как отметила Блёданс, следуя двум вышеуказанным правилам, ей удалось не только сбросить лишние килограммы, но и улучшить тело, сделать его более упругим.

"Хочу ходить с голой жопой": Похудевшая Самбурская отказывается от одежды и гуляет в трусах

"Хочу ходить с голой жопой": Похудевшая Самбурская отказывается от одежды и гуляет в трусах

А ранее певица Бьянка рассказала, как из-за стресса набрала 30 килограммов. По причине лишнего веса у артистки начались проблемы с желудком, спиной, а также пищевая аллергия, но самое главное — она больше не могла работать и быть такой же эффективной на сцене, как раньше.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Эвелина Блёданс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров