Бьянка рассказала, как из-за стресса набрала 30 кг

Королева русского R’n’B, популярная певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая), рассказала, что из-за гормонального сбоя на фоне стресса набрала 30 килограммов. Из-за лишнего веса у артистки начались проблемы с желудком, спиной и пищевая аллергия, но самое главное — она больше не могла работать и быть такой же эффективной на сцене, как раньше.

"Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть", — призналась звезда нулевых в интервью Пятому каналу.

Тем не менее Бьянка смогла взять себя в руки. Она обратилась в клинику, где после проведённых анализов ей прописали гормональные препараты и специальную диету. Затем в её жизнь вернулись тренировки в спортзале и бассейне, и это дало результат. Певице осталось скинуть пять килограммов, чтобы вернуться к весу, который был до болезни, но в планах у Бьянки похудеть ещё на 10 килограммов и после этого сделать липоскульптурирование — операцию по пересадке жира с живота на ягодицы.