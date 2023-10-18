Сколько миллиардов Лайма Вайкуле может потерять в России Оглавление Что сказала Вайкуле о памятниках советским солдатам Что думает певица о себе и друзьях Почему Вайкуле оскорбляет россиян Какие активы певица может потерять в России Инспекторы Федеральной налоговой службы и столичные полицейские проверят российский бизнес прибалтийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле после её очередных русофобских заявлений. Как артистка зарабатывает на россиянах? 24969 24969 Лайма Вайкуле. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Елизавета Карпушкина, © Shutterstock

Что сказала Вайкуле о памятниках советским солдатам

По данным телеграм-канала SHOT, обращения в компетентные органы посыпались после одного из многочисленных интервью Вайкуле, в котором она заявила, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. Она-де не понимает людей, преклоняющих голову перед мемориалами, так как, по её словам, это просто памятники, а не места захоронения. Также она заявила, что "Россия приватизировала День Победы и русский язык".

Лайма Вайкуле (справа). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official

Что думает певица о себе и друзьях

Такое развитие событий для Вайкуле было лишь делом времени, ведь сейчас артистка так часто публично высказывается о России и её гражданах, что на ум одновременно приходят сразу два выражения: старое русское "язык без костей" и современное "поток сознания".

Например, перечисляя некоторых своих российских друзей по сцене, певица злится, что никто из них ни разу не позвонил ей после начала СВО, и тут же называет их "кончеными людьми, с которыми не о чем говорить". При этом артистка хотела бы с ними встретиться, чтобы "увидеть, как они будут себя вести, что они будут говорить".

В это же время Вайкуле рассказывает о неких россиянах, приезжающих к ней в гости, но опасающихся открыто прогуливаться с ней по прибалтийским улочкам.

В последнее время интервью у Вайкуле, кажется, не взял только ленивый. Фото © YouTube / Наталія Мосейчук

— Им со мной нельзя быть рядом. Если кто-то сфотографирует, они уже неблагонадёжными будут. Как в Советском Союзе, — делится "инсайдами из подвалов Лубянки" бывшая звезда СССР. — Я замечаю по знакомым, живущим больше в РФ, чем где-либо, что они зажались, начали с опаской разговаривать, страх в них вселился.

И на фоне этого "кормилица Советского Союза", похоже, искренне считает себя кем-то вроде президента Незалежной.

— Я отвечаю за миллионы людей, которые сейчас в Украине, — неожиданно призналась Вайкуле в одном из своих последних телеинтервью.

Почему Вайкуле оскорбляет россиян

Возможно, 69-летняя певица однажды поняла, что зритель начал её забывать, и с тех пор вот так "экстравагантно" привлекает к себе внимание: поносит Советский Союз и Россию, демонстративно дружит с беглыми российскими и украинскими артистами-русофобами, зовёт их к себе на домашний фестиваль Laima RendezVous Jūrmala.

В этом году свой фестиваль прибалтийская артистка продавала с помощью громких имён российских беглецов. Главные звёзды на празднике — Алла Пугачёва и Максим Галкин*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official

В этом году на нём, кстати, побывали Алла Пугачёва, Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*, Верка Сердючка, Макс Барских, Вера Брежнева, Нино Катамадзе.

Кроме общественно-политической (дескать, вот сколько нас, единодушных, против России) для Вайкуле этот фестиваль выполнял и сугубо коммерческую задачу — заработать деньги на громких именах.

Впрочем, живя за границами России, артистка, похоже, решила, что ей ничего не грозит и говорить можно что угодно. В итоге договорилась до дяди, служившего в немецких СС, и до необходимости сноса памятника советским воинам-освободителям. В реальности же у Москвы ответ найдётся.

Пугачёва на мероприятии с Вайкуле. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / laima_vaikule_official

Какие активы певица может потерять в России

Ещё в 90-х звезда советской эстрады у себя в Латвии организовала косметический бизнес. Называется он Laimalux. Довольно скоро его филиал в виде СП появился в России, и теперь, судя по налоговой отчётности, "Лайма-люкс рус" даёт львиную долю всей прибыли. Учредители российского бизнеса Вайкуле — её латвийская фирма Laimalukss SIA и российский бизнесмен Шираз Мамедов.

В 2022 году "Лайма-люкс рус" выручила без малого 400 миллионов рублей (4 миллиона евро), а выручка Laimalukss SIA за прошлый год не дотянула и до 600 тысяч евро (около 60 миллионов рублей). То есть российский бизнес принёс Вайкуле в 6,6 раза больше её прибалтийского.

Фирмы, которыми владеет латышская певица в Латвии. Фото © Сайт Реестра предпринимателей Латвии

Здесь прибалтийскую бизнесвумен встречали тепло везде: кроме Москвы в России филиалы LaimaLux Group расположены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Калининграде. А в 2020–2021 годах, когда в мире свирепствовал ковид и продажи резко упали у многих коммерсантов, "Лайма-люкс рус" получала финансовую поддержку от Департамента предпринимательства Москвы и Минэкономразвития РФ.

Всего за последние пять лет выручка компании в России составила почти 2 миллиарда рублей. Но при этом чистая прибыль "Лайма-люкс рус" в 2022 году была всего 8 тысяч.

В августе 2022 года на официальном сайте компании появилась информация, что латвийская компания Laimalukss Latvia якобы полностью вышла из российского бизнеса и передала все активы партнёру — Ширазу Мамедову. Однако до сих пор — то есть уже больше года — в ЕГРЮЛ указано, что Мамедову в СП принадлежит 51% компании, а Вайкуле — 49%.

В ЕГРЮЛ никаких изменений в плане принадлежности "Лайма-люкс рус" нет до сих пор. Фото © СПАРК-Интерфакс

Похоже, русофобствующая артистка просто пытается путать следы, чтобы отвести подозрения в том, что она продолжает наживаться на россиянах. Вполне вероятно, скоро эту ситуацию смогут прояснить сотрудники ФНС и МВД России.

*Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Нужно ли лишить Вайкуле российского бизнеса? 0 Это будет для неё подарок. Ведь она так ненавидит Россию и её жителей Если она платит все налоги в России, то пусть работает Я не слежу за судьбой какой-то Вайкуле, мне нет до неё дела

Авторы Евгений Кузнецов