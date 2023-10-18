"Расстались врагами": Константин Меладзе после развода с Брежневой впал в депрессию

Буквально несколько дней назад в Сети появилась информация, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись. Об этом в своих социальных сетях рассказала сама певица, написав пост. Интересно, что слухи о расставании звёзд ходили уже больше года — невозможно было не заметить ухудшение состояния и настроения Брежневой во время процесса отдаления и, видимо, принятия мысли о конце отношений. Но пара молчала, не комментируя и не опровергая периодически всплывающие новости о расставании. И только сейчас, осенью 2023 года, Вера подтвердила развод.

"В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", — написала у себя Брежнева.

Брежнева и Меладзе всё: что о разводе говорит певица. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzemusic

Сразу после развода звёздные бывшие супруги начали активно делить имущество. Например, выставили на продажу дом в Московской области с ценником 350 миллионов рублей, который уже приобрели новые хозяева.

"Меладзе сейчас в серьёзной депрессии: наши знакомые пытались заказать у него песню за большие деньги, он отказался. Мол, деньги нужны, но вдохновения нет", — рассказывает близкий к поэту-песеннику человек.

Также известно, что, когда у Константина Меладзе закончился ВНЖ и ликвидировали ИП, это стало причиной многочисленных ссор с Брежневой. Плюс ко всему певица агитировала и требовала от композитора принять и разделить её политические взгляды. Видимо, из принципа Константин делать этого не стал, что только сильнее разозлило на тот момент ещё супругу. Вероятно, это стало последней каплей и окончательной причиной развода.

Почему Константин Меладзе после развода с Брежневой впал в депрессию? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzemusic

"Расстались супруги чуть ли не врагами. Но Меладзе развод пошёл только на пользу. Дистанцировавшись от Брежневой, он не без помощи влиятельных друзей получил новый вид на жительство в России. С Верой он больше не будет работать. Песни не стал запрещать исполнять, но новых точно не напишет. Будет получать авторские, и всё", — пересказывает слова продюсера и Алины Красной "Вечерняя Москва".