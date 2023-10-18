Стилист Рогов назвал всего одну вещь, которая превратит вашего мужчину в настоящего мачо
Превратите вашего кавалера в настоящий эталон красоты. Каким образом? Знаменитый стилист дал полезные советы, как выбрать правильную одежду и создать стильный мужской образ.
Хотите, чтобы ваш муж или бойфренд выглядел модно и элегантно? Стилист Александр Рогов в новом выпуске интернет-шоу #БезФильтров поделился несколькими способами, которые помогут российским мужчинам улучшить свой внешний вид.
Первое, на что следует обратить внимание, это пиджак. Рогов рекомендует обзавестись хотя бы одним качественным, а лучше сразу двумя. Этот элемент одежды добавит образу стильности и элегантности. Выбирайте пиджаки, которые сочетаются со стилем мужчины и будут подходить к различным ситуациям. Носить их можно с качественными рубашками разных оттенков, футболками и изделиями из трикотажа, такими как джемперы и свитеры. Эти элементы гардероба помогут мужчине выглядеть стильно и аккуратно в любой обстановке. Пиджак — это база. Но не он один позволяет выглядеть сексуально и модно.
Уроки стиля для мужчин от эксперта: как преобразить свой образ. Фото © Freepik / lookstudio
Также, рекомендует стилист, не стоит забывать о джинсах. Хорошо сидящие джинсы голубого, синего или серого цвета — универсальный элемент мужского гардероба, который можно сочетать с самой разной верхней одеждой. Выбирайте те, которые подчёркивают фигуру бойфренда или супруга, какие придают ему уверенности. Помимо них, важно также приобрести пальто и тренч, чтобы создать стильный образ в холодные времена года.
Кроме того, обратите внимание на обувь. В топ стилиста Александра Рогова вошли классические ботинки и белые кеды. Отличный выбор, они завершат образ и подойдут почти для всех обстоятельств. Для более формальных мероприятий и бизнес-встреч — ботинки, а белые кеды создадут спортивный и свободный имидж.
Модные советы для российских мужчин от Александра Рогова. Фото © Shutterstock
Другой вопрос, что как-то все эти элементы наряда нужно комбинировать. Если разбираться в правилах моды нет времени, можно подглядеть уроки стиля у тех, кто в фешене как рыба в воде. Стилист Рогов отмечает самых модных мужчин в российском шоу-бизнесе — Милош Бикович, Данила Козловский и Дмитрий Нагиев. Они предпочитают классический стиль. Образы этих звёзд отличаются стильностью и элегантностью, парни всегда выглядят безупречно. Почему бы не использовать их наряды в качестве вдохновения, чтобы создать уникальный собственный стиль?
Итак, если вы хотите превратить вашего мужчину в настоящего мачо, опробуйте эти советы стилиста Александра Рогова: качественный пиджак, джинсы и подходящая обувь. Но помните, самое важное — это быть уверенным в себе и носить то, в чём действительно комфортно. А то ни о какой энергетике "мачо" не может идти и речи.
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