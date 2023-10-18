Совместимость по гороскопу: Какие домашние животные подходят разным знакам зодиака

Какое домашнее животное подходит вам по знаку зодиака? Если этот вопрос кажется абсурдным, не спешите с выводами. Имейте в виду, что присутствие в доме подходящего питомца гармонизирует энергетический баланс, помогает наладить финансовый поток и даже способствует обретению счастья в личной жизни. Итак, как же выбрать "своего" хвостатого, крылатого или копытного друга?

Знаки зодиака огненной стихии: Овен, Лев, Стрелец

Какие животные лучше всего подходят огненным знакам зодиака — Овну, Льву, Стрельцу. Фото © Shutterstock

Представители огненной стихии очень любят собак. Причём необычайно активным и деятельным людям, родившимся под знаком зодиака Овен, больше всех подходят бойцовские породы, а Стрельцам — охотничьи псы. Представителям этих созвездий в целом нравятся быстрые животные, так как они хотят быть первыми во всём. Львам будет комфортно с пушистыми и игривыми животными, так как они сами обладают весёлым нравом. Помимо собак это могут быть, например, сибирские породы кошек.

Воздушные знаки зодиака: Близнецы, Весы, Водолей

Выбираем домашнее животное по гороскопу. Какие питомцы подходят Близнецам, Водолеям и Весам? Фото © Shutterstock

Астрологические знаки воздушной стихии — Близнецы и Весы — предпочитают общительных питомцев, ведь они и сами не прочь поболтать. Им прекрасно подойдут, например, попугаи. А Водолеи склонны выбирать необычных животных, так как обожают всё экстраординарное. Это могут быть, скажем, хорьки или даже минипиги.

Знаки зодиака водной стихии: Рак, Скорпион, Рыбы

Каких домашних питомцев лучше всего заводить Ракам, Рыбам и Скорпионам? Фото © Shutterstock

Все представители водных знаков зодиака любят свою стихию, поэтому морские животные подходят им больше всего. Тем, кто по гороскопу Рак, Рыба или Скорпион, рекомендуется заводить, например, черепах, рыбок и улиток. Если же говорить о кошках и собаках, носителям водной стихии больше приходятся по душе послушные породы с приятной на ощупь шерстью. Всё потому, что многие из них по своему характеру мягкие и пушистые. Плюс обожающим драйв и экстрим Скорпионам часто нравятся тарантулы, пауки и змеи.

Стихия земли: знаки зодиака Телец, Дева, Козерог

Животная совместимость по гороскопу: почему Козерогам подходят сфинксы, Девам — крысы, а Тельцам — минипиги? Фото © Shutterstock