Красота спасёт мир: 10 прекрасных и талантливых израильтянок и палестинок

Израиль, крошечная страна на Ближнем Востоке, породила множество прекрасных и талантливых женщин. Но и у дочерей Палестины тоже немало выдающихся личностей. Рассмотрим местных красавиц, которые своими энергией и упорством завоевали всеобщую любовь. И понадеемся, что скоро на их родину вернётся мир.

1. Натали Портман

Красота и талант: 10 израильских и палестинских женщин, покоривших мир. Фото © ТАСС / AP / Vianney Le Caer

Настоящее имя Натали Хершлаг, родилась в Иерусалиме и потом переехала в США. Актриса, режиссёр и продюсер, девушка даже получила "Оскар", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактёров за свою роль в фильме "Чёрный лебедь" 2010 года. В 2015 году она даже срежиссировала фильм "Повесть о любви и тьме", в котором сама же и снялась. Кстати, сюжет ленты основан на книге израильского писателя Амоса Оза.

2. Галь Гадот

Израильские красавицы: их вклад в искусство и культуру. Фото © ТАСС / IMAGO / Jeffrey Mayer

После успешной карьеры модели и победы на конкурсе красоты "Мисс Израиль – 2004" Галь Гадот сделала свой актёрский дебют в 2009 году в фильме "Форсаж-4". Она продолжила сниматься в последующих частях франшизы, лично выполняя все трюки. Но, конечно, настоящая популярность к ней пришла в 2017 году вместе с ролью Чудо-женщины в одноимённом фильме. Теперь, можно без преувеличения сказать, девушка стала настоящим национальным достоянием Израиля.

3–4. Белла и Джиджи Хадид

Знаменитые американские модели палестинского происхождения Белла Хадид и Джиджи Хадид. Фото © Shutterstock

Сёстры-модели родились в Штатах, однако корни их из Палестины. Каждая из девушек построила удивительную карьеру в модной индустрии, сотрудничая с известными брендами. Сёстры Хадид являются иконами современной красоты и элегантности. Обе знаменитости также активно участвуют в благотворительных проектах и выступают за права женщин, окружающую среду и борьбу с расизмом.

5. Айелет Зорер

Звёзды: талантливые женщины, родившиеся на Святой земле и в Израиле. Фото © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Айелет Зорер — одна из самых известных актрис израильского происхождения в Голливуде. Девушка родилась в Тель-Авиве в 1969 году, но её карьера пошла в гору в 2005 году после съёмок в фильме "Мюнхен" — исторической драме, срежиссированной Стивеном Спилбергом. Среди других известных работ Айелет стоит отметить съёмки вместе с Томом Хэнксом в триллере "Ангелы и демоны" (2009) и в популярной драме Netflix "Сорвиголова", основанной на комиксах Marvel. Сейчас девушка продолжает активно сниматься — новые фильмы и сериалы с её участием выходят чуть ли не каждый год.

6. Рания аль-Абдулла

Королева Иордании и популярная из-за своей красоты палестинка Рания аль-Абдулла. Фото © Shutterstock

Рания аль-Абдулла является палестинской принцессой и королевой Иордании. Она родилась в Эль-Кувейте в семье палестинцев, которые родом из Тулькарма на Западном берегу реки Иордан. Рания выросла в богатой и культурной семье, где получила образование и развила свои таланты и интересы. В 1993 году встретила тогдашнего принца Абдуллу, будущего короля Иордании, и уже через несколько месяцев они поженились. После вступления на престол Абдуллы в 1999 году Рания стала королевой Иордании. Рания активно занимается благотворительной и общественной деятельностью, особенно в области образования, здравоохранения и защиты прав женщин.

7. Алона Тал

Израильские красавицы, которые завоевали весь мир. Фото © ТАСС / Zuma / Birdie Thompson

Алона Тал родилась в Херцлии, неподалёку от Тель-Авива, в 1983 году. Девушка наиболее известна по своим ролям в популярных сериалах "Вероника Марс" и "Сверхъестественное". Но это даже не одна десятая всех ролей девушки — всего в фильмографии Алоны порядка 50 картин!

8. Одейя Раш

Израильские и палестинские женщины в искусстве и кино: знаменитые имена. Фото © ТАСС / Zuma / Lev Radin

Одейя Раш родилась в Хайфе, Израиль, но переехала в США в девятилетнем возрасте, когда её отец получил работу в Алабаме. Семья впоследствии перебралась в Нью-Джерси и затем в Лос-Анджелес, Калифорния, в 2013 году. В Штатах Одейя успешно строит свою карьеру актрисы — снялась уже в более чем двадцати фильмах. Один из самых значимых "Ужастики" 2015 года, где она сыграла одну из главных ролей.

9. Ноа Кирель

Израильские и палестинские красотки, ставшие мировыми знаменитостями. Фото © ТАСС / AP / Martin Meissner

Самая молодая представительница Израиля в этом списке. Ноа родилась в городке Раанана в 2001 году. За 22 года девушка успела сделать себе имя не только на родине, но и по всему миру… Ну, или хотя бы в Европе. В 2023 году она представляла Израиль на конкурсе песни Евровидение с композицией Unicorn. Если ещё не слышали, предлагаем не упускать возможность.

10. Ким Эдри

Самые красивые палестинки и израильтянки: 10 знаменитых женщин. Фото © Сyclowiki.org