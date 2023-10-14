5 мифов о жизни после 40 лет, в которые пора перестать верить

Почему-то многие люди считают, что после 40 лет жизнь заканчивается: мол, больше не будет весёлых вечеров в больших компаниях, достижения карьерных вершин, увлекательных путешествий и ярких впечатлений. Забудьте эти бредни эйджистов, то, какими будут эти годы, во многом зависит от вас самих!

Миф № 1. Вы достигли карьерного пика, а на новую работу вас уже не возьмут

В мире полно стереотипов о жизни 40+, и вот один из них: в таком возрасте поменять сферу деятельности невозможно. Фото © Freepik / lookstudio

У вас есть то, о чём мечтают все специалисты по найму: большой опыт, так что не списывайте себя со счетов. К тому же накопленные к этому времени знания, а, возможно, и деньги пригодятся, если захотите основать своё дело.

Миф № 2. Вам придётся одеваться "по возрасту"

Дайте хоть одно логическое объяснение тому, что после сорока лет вам придётся отказаться от яркой одежды, открытых купальников и рваных джинсов. Следует носить те вещи, в которых будет всегда комфортно, независимо от того, сколько вам лет.

Миф № 3. Секса после 40 не существует

С наступлением 40-летия либидо и сексуальная жизнь остаётся на месте, а не бесследно исчезает прямо в ночь юбилея, как многие привыкли думать. Фото © Shutterstock

Многие привыкли думать, что люди старшего возраста не должны, не хотят или не могут заниматься сексом, но либидо вовсе не исчезает с наступлением сорокалетия. И хотя некоторые физиологические изменения неизбежны, сами по себе они не станут непреодолимыми препятствиями для сексуальной жизни.

А ослабленная эрекция, сокращение естественной смазки или менее интенсивные оргазмы не означают, что вы больше не заинтересованы в партнёре или в сексе в целом. Для многих пар эти перемены становятся стимулом искать новые способы заниматься любовью. Более того, по данным исследований, многие даже становятся довольнее своей сексуальной жизнью после 40, особенно женщины.

Миф № 4. Придётся смириться с недержанием

Вопреки распространённому мнению, это вовсе не обязательный спутник возрастных изменений. На самом деле это признак стрессового недержания мочи — проблемы, которую можно и нужно лечить.

Миф № 5. Вы начнёте толстеть

Один из мифов о жизни после 40 лет, в который пора перестать верить: ваша фигура бескомпромиссно станет портиться. Фото © Shutterstock