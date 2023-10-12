Как понять, что ангел-хранитель пытается с вами связаться: 9 указывающих на это знаков

Люди живут в мире, полном стресса, суеты и неопределённости. Иногда важно знать лишь, что они на правильном пути, жизнь имеет смысл и кто-то сверху заботится. Окружающие нас ангелы или духовные сущности могут давать различные знаки, чтобы указать правильный путь. В чём эти подсказки могут выражаться?

1. Первая мысль после пробуждения и собственный внутренний голос

Через какие знаки ангелы-хрнители обозначают своё присутствие? Фото © Shutterstock

"Если у вас возникла довольно странная или неожиданная мысль при пробуждении, это может быть знаком. Ведь в первые секунды после сна наш разум сильнее всего связан с разумом свыше", — рассказывает LIFE эзотерик Людмила Долгая. Иногда мы можем также услышать внутренний голос, который подсказывает правильные решения. На это нужно обязательно обращать внимание.

2. Повторяющиеся числа

Часто ангелы посылают знаки в виде повторяющихся чисел, которые начинают потом встречаться буквально везде. Это могут быть 111, 222, 333 и т.д. Если вы всюду видите такое, это может быть подсказкой. Например, человек на правильном пути, под защитой и может полагаться на высшие силы.

3. Сны и видения

Ангелы могут пытаться связаться с вами во снах и в видениях. Если они касаются важных событий в жизни, не игнорируйте их. Постарайтесь запомнить важные детали Людмила Долгая Эзотерик, энергопрактик

Таким образом, говорит эксперт, ангел-хранитель приходит на помощь. Он может предупредить об опасности или предоставить информацию, которая поможет решить проблему.

4. Техника как способ передачи сообщений свыше

Божественное присутствие: какие знаки и сигналы подают ангелы, когда хотят указать на что-то человеку. Фото © Shutterstock

"Современные гаджеты могут передавать не только сообщения от других людей, через них могут посылать сигнал и наши ангелы-хранители", — рассказывает LIFE Людмила Долгая. Например, компьютер начал мигать, а телефон отправляет непонятные уведомления. Так ангелы привлекают внимание к чему-то очень важному. Если будете замечать эти сигналы, то поймёте — они не просто так возникли в повседневной жизни.

5. Визуальные эффекты

Мерцание света, радужные круги или свечение вокруг объектов — это визуальные знаки ангелов, на которые стоит обратить внимание. Не только любоваться их красотой, но и задуматься, что они хотят вам сказать таким образом Людмила Долгая Эзотерик, энергопрактик

6. Неожиданные слова из уст посторонних людей или их помощь

Вы внезапно услышите фразы, советы или слова, которые звучат из уст незнакомцев. Они, как ни странно, могут быть ответом ангела-хранителя на насущные вопросы. А вы замечали, что другие люди оказывают помощь и поддержку в трудные моменты, даже если их об этом не попросить? По словам эзотерика, это ещё одно подтверждение, что ангел-хранитель заботится о вас.

7. Подарки судьбы и символы

Благодаря помощи ангела-хранителя вы можете получить так называемые подарки судьбы, то есть что-то приятное и неожиданное Людмила Долгая Эзотерик, энергопрактик

Например, найти денежную купюру или получить предложение о работе, которое казалось невозможным для вас. Выиграть что-то в лотерею или получить неожиданное повышение по службе. "Это всё может быть знаком, что жизнь находится под защитой, что вы можете рассчитывать на успех", — подчёркивает энергопрактик. Также ангелы могут послать символ, который имеет для вас особое значение, чтобы помочь принять верное решение в нужный момент.

8. Птицы, животные, знаки от окружающего мира

9 знаков, говорящих, что вы находитесь под защитой ангела-хранителя. Фото © Freepik / wirestock

Встреча с определёнными птицами или животными тоже может быть разновидностью такого знака. "Многие считают голубей посланниками ангелов, другие видят подсказки, если цветы распускаются раньше обычного, а птицы начинают петь громче или, наоборот, затихают", — перечисляет Людмила Долгая. По словам эксперта, всё это может быть связано с тем, что ангел-хранитель напоминает о своём присутствии. Обязательно обращайте внимание на это.

9. Музыка и слова песен