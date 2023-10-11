Этими домашними методами лечились в СССР наши мамы и бабушки — и ведь не болели

Глядя на сегодняшние аптечные полки, уставленные 50 видами сладких микстур от кашля, упаковками леденцов от боли в горле со вкусом всего чего только можно, мы невольно жмуримся. Потому что вспоминаем, чем нас лечили родители в СССР и что рассказывали бабушки о том, как выздоравливали они. В период простуд и гриппа поделимся с вами советскими лайфхаками, которые помогут быстро поправиться, если вдруг заболели.

1. Горчицу вам в носки

Советские народные средства для лечения простуды — горчица в носки, горчичники на грудь и оставить на пропаривание ног. Горчица — всему голова. Фото © Shutterstock

Не так страшно было подхватить простуду или тем более ангину, как потом её лечить. Горчичный порошок в носки на ночь или пропаривание ног в тазике с очень горячей водой и добавленным в неё же горчичным порошком — испытание не для слабаков. Но было ли это лечение эффективным? Приправа раздражает кожу и вызывает усиленный приток крови к тому месту, на которое воздействует, так что прогревались ноги отлично. Но на первопричину болезни — вирусы или бактерии, вызывающие воспаление, никакого влияния не оказывалось.

2. Профилактика и лечение простуды с помощью соды

Советские лайфхаки по борьбе с простудой: как и чем лечились во времена СССР. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Это было доступное и универсальное средство. Главное, что им лечили в Советском Союзе, — это боль в горле при любых простудных заболеваниях. Методы были самые разные, например, добавить чайную ложку соды в стакан тёплой воды и полоскать горло раствором каждый час. Ещё хуже школьнику в СССР приходилось, когда его заставляли пить с ней горячее молоко. Сода считалась также главным средством от зубной боли. Стоматология в те времена была доступна не везде, поэтому иногда раствор соды становился настоящим спасением для замученного болью человека.

3. В любой непонятной ситуации берите йод

Безжалостная медицина СССР. Советские народные средства от простуды и гриппа. Фото © ТАСС / Аветик Бадалян

Это было ещё одно чудесное средство для здоровья. Во-первых, несколько капель йода добавляли в ингаляцию, когда детей заставляли во время простуды сидеть, накрывшись одеялом или толстым полотенцем, над кастрюлей с горячей картошкой или отваром трав и дышать паром. Для советских ребятишек это была та ещё пытка. Во-вторых, им щедро мазали порезы и раны, йодной сеткой лечили уплотнения от уколов и даже бронхит. Но хуже всего приходилось детишкам с диагнозом "ангина". Им рисовали йодом сетку по всему горлу, особенно жирно в районе миндалин, а ещё мазали вонючим люголем.

4. Мазь в баночке со звездой, пробирающая до мозга

Почему в СССР никогда не болели: народные советские методы борьбы с болезнями. Фото © Shutterstock

Знаменитым бальзамом в красной упаковке со звездой на крышке, 1982 года выпуска, щедро мазали ноздри снаружи, а иногда и внутри. Сколько детей после него ходили с красными шелушащимися носами, похожие на оленя Рудольфа, не сосчитать! Зато, как говорят старшие, отличное средство от насморка.

5. Хотите вылечиться? Дышите над картошкой!

Домашние методы лечения в СССР, которые даже звучат жутко, как пытки. Фото © Shutterstock