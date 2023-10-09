7 девичьих изъянов, не оставлявших и шанса на замужество во времена Древней Руси

На Руси отдавали замуж уже в 14–15 лет! А если не получалось найти себе мужа к 20 годам, девиц называли старыми девами, браковками, перестарками и прочими обидными словами. Смотрины невесты на Руси перед свадьбой были обязательны. Именно на них выясняли, годится ли девушка в жёны и есть ли у неё ценное приданое. Давайте выясним, почему под венец тогда не вели первых встречных и у каких особ не было шансов найти мужа.

1. Худоба и бесплодие

На каких девушках на Руси женились сразу, а кого не звали замуж никогда? Фрагмент картины © "Сваты", Николай Пимоненко / wikipedia.org

Сегодня стройные девушки пользуются успехом у представителей сильного пола, а вот в давние времена считалось, что женщина хрупкая не сможет выносить и родить здорового ребёнка. В культ были возведены пышные формы, а худых девушек причисляли либо к больным, либо к очень бедным. Если же у потенциальной невесты имелась старшая сестра, у которой не было детей в браке, то младшая не могла рассчитывать на замужество, она причислялась к "пустоцветам".

2. Вековуха

Оптимальным для вступления в брак считался возраст до 18 лет. Чем старше становилась девушка, тем меньше у неё было надежды стать невестой. Рассуждали в этом случае свахи и родители потенциальных женихов просто: если её до этого возраста никто не сосватал, значит, с ней явно что-то не так.

3. Бесприданница

Эти изъяны лишали девушку в Древней Руси надежды на семейную жизнь и замужество. Фото © "Свадебный поезд", А.А. Бучкури / wikipedia.org

Готовить приданое дочерям на Руси начинали едва ли не с самого рождения, а уже в 9–10 лет и сами девочки присоединялись к подготовке "добра", которое вместе с ними передавалось в новую семью после замужества. Бедность считалась огромным пороком, и таких невест брали замуж неохотно. Именно поэтому так много времени будущие невесты проводили за рукоделием: шили одежду и постельное бельё, вышивали скатерти и покрывала. К тому же считалось, что бесприданница потребует слишком больших расходов.

4. Отсутствие невинности

Даже та девушка, которая вступила в интимные отношения не по доброй воле, считалась порченой, замуж её не брали. Если же отсутствие невинности вскрывалось после первой брачной ночи, новоиспечённый супруг вполне мог вернуть молодую жену в родительский дом с позором. А если он решал оставить девушку в жёнах, то имел полное право всю жизнь издеваться над ней и даже избивать.

5. Отметина на лице

На Руси не звали под венец женщин с родинками и родимыми пятнами, они были врагами народа. Фото © "Перед венцом", Ф.С. Журавлёв / rusmuseumvrm.ru

Родинки (тем более родимые пятна на лице и теле) становились серьёзным препятствием на пути к созданию семьи. Считалось, что такие девушки несут на себе отметку врага рода человеческого и способны нанести порчу всей семье. Подобные недостатки тщательно скрывали, а если случайно открывалась правда — девушек могли тут же занести в список колдуний. Кстати, любые проблемы со здоровьем, даже банальный насморк или царапина, могли послужить причиной для отмены свадьбы.

6. Потомственные колдуньи

Если в роду у девушки были ворожеи или знахарки, а тем более колдуньи, то она не могла и мечтать о замужестве. Их уважали, звали на праздники, относились почтительно, но в качестве невесты никогда не рассматривали.

7. Непокорность

Если девушка на Руси была непослушной, хорошего мужа ей было не видать. Фото © "Крестьянская свадьба", Н.А. Антохина-Куракса / art-auction.ru