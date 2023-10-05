3 главных секрета, как разговаривать на острые темы со старшими родственниками

Разница в возрасте — нередкая причина недопонимания даже между близкими людьми. Воспитание, ценности, контекст, в котором личность развивалась, и культура — всё это влияет на то, как человек воспринимает информацию. Как найти общий язык со старшими и каких тем при этом лучше избегать, LIFE рассказала психолог Екатерина Боровец, эксперт по развитию карьеры в Skillbox.

Гармония и взаимопонимание: какие табу есть в общении со старшим поколением? Фото © Shutterstock

Точно ли стоит избегать каких-то тем? Если старший родственник придерживается схожих с вами ценностей, то конфликтов и сложностей в общении может и не возникать. Однако даже в этом случае разница в восприятии жизни увеличивает вероятность того, что под старшего нужно будет немного подстроиться.

Первое, что стоит сделать, — это принять факт, что все люди разные. Второе — не злиться, не спорить и не пытаться переубедить. Существуют темы, которые порой вызывают противоречия у разных поколений, — это нормально. Третье — научиться аккуратно их обсуждать и стараться понять друг друга. И вот какие из тем всегда будут встречать максимум сопротивления.

1. Работа

Как правильно общаться со старшим поколением и не разводить скандалы. Фото © Shutterstock

"Старшее поколение часто переживает за стабильность: для пожилых людей важно, чтобы у детей и внуков была хорошая работа и регулярный доход. Поэтому дискомфорт могут вызвать новости о ваших профессиональных переменах", — говорит психолог Екатерина Боровец.

Кроме того, по словам эксперта, существует множество профессий, суть которых тяжело объяснить старшим родственникам. Например, в двух словах не расскажешь, чем занимаются разработчики, интернет-маркетологи или копирайтеры.

"В таком случае лучше рассказывать про ключевые рабочие обязанности простыми словами", — советует эксперт. Если вы разработчик, можно показать приложение или сайт, над которым работаете. Объясните, что благодаря вашему труду люди могут заказывать еду, учиться или слушать музыку через Интернет. Скорее всего, после этого диалога родные будут ещё больше гордиться вами.

2. Цифровизация

Интернет, гаджеты и технологии могут вызывать дискомфорт у старшего поколения. Поэтому подшучивать или, наоборот, игнорировать пожилых людей в этом вопросе не стоит.

Лучшее, что можно сделать, — это попробовать научить старших разбираться в цифровом пространстве. Например, показать, как смартфон и видеосвязь могут помочь каждый день видеть внуков, которые живут далеко. Родные будут искренне счастливы и благодарны, если вы им поможете.

3. Воспитание детей

3 секрета идеальных отношений в общении с пожилыми родственниками. Фото © Shutterstock

"Часто у разных поколений отличаются взгляды на вопрос воспитания детей. И это нормально: каждый хочет сделать "как лучше", только "лучше" у каждого своё", — подчёркивает психолог Екатерина Боровец.