6 тревожных звоночков, что собеседник вас на дух не переносит

Если появились мысли, что человек вас ненавидит и не хочет общаться, попробуйте проверить это с помощью психологических уловок: обратите внимание на речь, жесты и позы собеседника. Человек может соврать на словах, но поведение его точно выдаст.

1. Он увеличивает дистанцию

Собеседник бессознательно защищается от диалога, если скрещивает руки или ноги во время диалога. Фото © Shutterstock

Во время разговора другой человек сознательно держит дистанцию и постоянно отходит? Это показывает, что он хочет уйти от беседы. Пространство между собеседниками характеризует степень близости или отчуждённости друг от друга: социальная дистанция — от 1,2 до 3,5 метра; личная — от 45 сантиметров до 1,2 метра; интимная — менее 45 сантиметров.

2. У него закрытая поза

Скрещённые руки, ноги или отвёрнутый корпус — бессознательная поза, которая, очевидно, не располагает к открытой беседе. Но важно понимать, что руки скрещиваются не только из-за неприязни. Возможно, человек чувствует себя некомфортно или переживает.

3. Собеседник не смотрит на вас

Эти сигналы говорят о том, что вы неприятны собеседнику: отсутствие зрительного контакта. Фото © Shutterstock

Такое поведение сигнализирует о том, что человек не готов к беседе и ему она неинтересна. Он также может демонстративно смотреть на кого-то другого, отворачиваясь от вас во время разговора, постоянно отвлекаться на телефон. Или, например, важный показатель отсутствия интереса в беседе — собеседник поглядывает на часы. Либо его взгляд блуждает по помещению, он выглядит отстранённым и смотрит будто сквозь вас.

4. У него что-то с интонацией

Интонация и тембр голоса знакомого человека многое говорят о его отношении к тебе в момент дискуссии. С помощью характера беседы становится понятно, насколько интересно собеседнику поддерживать диалог. При необходимости общение лучше прекратить. Завершите разговор, если: не видите радости и интереса в общении;

в голосе чувствуется раздражённость после сказанных вами фраз;

есть ощущение, что собеседник сомневается во всём, что вы говорите;

он отвечает устало, медленно и без энтузиазма или вовсе вздыхает и зевает. При наличии этих признаков можно сделать вывод, что у человека нет желания с вами общаться или вы ему не нравитесь.

5. Человек отвечает односложно

Главный признак, указывающий на то, что собеседник вас на дух не переносит, — это односложные ответы. Фото © Shutterstock

Вы неприятны собеседнику, если он односложно отвечает на вопросы или всё время молчит. Короткие фразы или постоянное молчание сигнализируют об отсутствии интереса к вам или к теме беседы. Попробуйте сменить тему и задать собеседнику несколько личных вопросов. Если это не поможет, заканчивайте разговор.

6. У него напряжённая мимика