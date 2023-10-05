7 знаменитостей, кто мог бы отмечать День учителя, ведь у них педагогическое образование

Знаменитые личности, актёры, юмористы и музыканты — что их объединяет? Любовь покрасоваться на публику? Желание прославиться? А вот и нет. Оказывается, они отучились на педагогов. Когда, как не 5 октября, в День учителя, вспомнить, кто из знаменитостей мог быть классным руководителем и выступать у доски, а не на сцене.

1. Анастасия Заворотнюк

Знаменитая няня Заворотнюк могла бы стать учителем истории. Фото © ТАСС / Виноградов

За попытку стать преподавателем отмечать профессиональный праздник учителя 5 октября предлагаем с главной звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк. Когда актриса была моложе, то обучалась на факультете истории Астраханского государственного педагогического института. Если бы Настя не забрала потом документы, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ, то осталась бы по образованию учителем истории.

2. Павел Воля

День учителя 5 октября: кто из знаменитостей был в этой профессии? Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Один из самых известных педагогов российского шоу-бизнеса — Павел Снежок Воля. Он и сам не упускает возможности лишний раз напомнить зрителям очередного своего шоу, что имеет диплом учителя. Это правда. Павел окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности "учитель русского языка и литературы".

3. Сильвестр Сталлоне

Удивительно, но факт — Сильвестр Сталлоне работал физруком. Фото © ТАСС /АР / Charles Sykes

Оказывается, брутальный мачо и любимчик женщин 90-х мог и вовсе не стать актёром, если бы Сильвестр захотел и дальше работать по профессии. Мало кто знает, но главный герой сотни боевиков в юности окончил Американский драматический колледж, в котором некоторое время работал преподавателем физкультуры.

4. Джоан Роулинг

Создательница саги о "мальчике, который выжил", по образованию учитель. Фото © ТАСС / ЕРА / NEIL HALL

Знаменитая создательница Гарри Поттера и популярная писательница Джоан Роулинг тоже могла бы сегодня, 5 октября, отмечать День учителя. Когда-то давно женщина была преподавателем английского языка. А ещё Роулинг имеет высшее образование и степень бакалавра по специальности "французский язык и классическая филология".

5. Андрей Григорьев-Апполонов

Солист группы "Иванушки International" отучился на школьного учителя. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Рыжий из Иванушек, как многие называют Андрея Григорьева-Апполонова, тоже мог бы оказаться в числе тех, кто отмечает 5 октября День учителя. В юности, перед тем как податься в шоу-бизнес, Андрей окончил Сочинское педагогическое училище по специальности "преподаватель младших классов". Будущий певец даже проработал в школе целых четыре месяца. Но потом понял, что это не его, поэтому ушёл в певцы.

6. Тимур Родригез

Кто из звёзд российского шоу-бизнеса мог бы стать учителем? Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Очаровательный ведущий четвёртого сезона шоу "Маска", шоумен, певец и заводила Тимур Родригез тоже попал в свою нынешнюю профессию без должного образования. Потому что в юности обучался по специальности "преподаватель французского и английского языков". И хотя стать преподавателем Тимур никогда не планировал, диплом учителя у него в кармане.

7. Хью Джекман

Знаменитый супергерой в юности был преподавателем английского. Фото © ТАСС / АР / Charles Sykes