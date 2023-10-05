Эти 5 мудрых советов от великого Садхгуру помогут женщинам найти своё счастье

Коуч, преподаватель йоги и любимец знаменитостей со всей планеты, выходец из Индии Садхгуру, в миру — Джагги Васудев, знаком многим приверженцам духовных практик и предпринимателям благодаря своим метким высказываниям и нестандартным советам. И вот что мудрец и мистик говорил о женском счастье.

Зачастую женщины хотят видеть сказку, романтику и светлые чувства там, где их в помине нет и не было. Они взлетают высоко, а потом стремительно падают, разбиваясь о жестокую реальность. Многие дамы принимают намёки мужчин за чистую монету. Цепляются за любой повод построить в своей голове воздушные замки. Сама придумала — сама поверила. Так уж дамы устроены… Оттого многие из них и бывают несчастны.

Причём каждая женщина несчастлива по-своему. Кто-то проводит свои дни в вязком одиночестве, кто-то огорчён тем фактом, что муж проявляет равнодушие, кто-то никак не может разорвать тягостные отношения, в которых негатива намного больше, чем тёплых чувств. Всем хочется избавиться от проблем и лететь навстречу большим и светлым эмоциям. После прочтения этой статьи каждая девочка, девушка и женщина обретёт счастье. В этом нам помогут мудрые советы Садхгуру.

1. "Меньше смотрите на театральность, больше верьте реальным действиям"

Мудрые советы о том, как женщине стать счастливой от Садхгуру. Фото © isha.sadhguru.org

Особенность таких отношений в том, что мужчина в них занимает детскую позицию, являясь незрелой личностью. Смотрите только на то, что партнёр говорит напрямую, а не намёками, охами и вздохами. Глядите, как и что он для вас делает. И вы увидите истину в его отношении к вам.

2. "Не очаровывайтесь мужчиной, который не делает для вас ничего хорошего"

Не покоряйтесь мужчине, надевая корону не на своего короля. И помните, что идея Пушкина о том, что чем меньше внимания мужчина уделяет женщине, тем более он её привлекает, работает очень редко и только с теми, у кого есть психологические травмы. На самом же деле верная интерпретация этого высказывания от Садхгуру звучит так: "Чем меньше женщину мы любим. // Тем хуже борщ и жиже квас. И дети как-то не похожи. // На нас".

3. "Смотрите именно на то, что он делает, а не говорит"

Как, по мнению Садхгуру, мужчины губят женщин: советы от мистика по отношениям, которые сделают женщин счастливыми. Фото © isha.sadhguru.org

Мужчина говорит, что любит, обещает свернуть горы ради женщины, но почему-то... всё никак не сворачивает. Не вникайте в планы, которые он расписывает так детально, вроде тех, какого цвета у вас будет дом и как хорошо будет в нём жить. Если мужчина не приносит вам таблетки, когда болеете, не обнимает, когда вам страшно, и не заботится о вашем комфорте — уходите. Иначе застрянете только лишь в его мечтах о прекрасной жизни.

4. "Не нужно строить из себя жертву или ледяную королеву"

Женщины-жертвы — прежде всего те, кто проводит свою жизнь под диктовку других людей. Они обнаруживают, что совершают поступки, в глубине душе им несимпатичные, или втягиваются в чуждую им деятельность, приносящую главным образом лишь чувство сожаления. Жертвы страдают от комплекса неполноценности и всячески принижают себя во внутреннем диалоге и перед другими людьми. Это проявляется даже в мелочах. Сильную, независимую и холодную из себя строить тоже не нужно, мужчины от таких стараются держаться подальше.

5. "Не делайте партнёра центром своей жизни, оставляя собственные желания, планы и цели"

Мудрые советы женщинам о том, как стать счастливыми от Садхгуру: мужчина не центр вашей вселенной, помните о своих желаниях. Фото © isha.sadhguru.org

Утро начинайте с мыслей: "Сегодня мне повезло — я проснулась, я жива. У меня есть нечто драгоценное — человеческая жизнь, и я не стану тратить её впустую, страдать от безответной любви или терпеть тирана". Помните, что вы у себя одна и ваши желания всегда должны быть в приоритете. Женщина не обязана поддерживать мужчину своим плечом и подталкивать к великим свершениям. Она не должна закрывать собой дыры в мужской психике или повышать его самооценку. Она не должна быть вещью, которая служит во благо чужой жизни. Всё, что она должна, — это быть счастливой рядом с мужчиной. Всем остальным можно пренебречь.