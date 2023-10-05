Раскрыты секреты повышения сексуального влечения осенью

У метеочувствительных людей может снизиться либидо из-за капризной погоды и скачков атмосферного давления. Как им повысить половое влечение осенью, объяснила сексолог Татьяна Короткова.

По словам эксперта, уровень либидо зависит от общего состояния человеческого организма. Поэтому осенью сексуальная активность может снизиться.

"Есть такая закономерность, что осенью чаще обращаются к сексологам и психологам в связи с проблемами в половой жизни. В первую очередь мы говорим о сложностях у метеозависимых, то есть у тех, кто страдает от перемен погоды и перепадов атмосферного давления. Если человека осенью начинают мучить головные боли или депрессия, то вряд ли это будет как-то положительно влиять на либидо", — подчеркнула сексолог в беседе с "Радио Sputnik".

Специалист добавила, что также снижает либидо дефицит витамина D, который вырабатывается на солнце. Короткова назвала два метода повышения полового влечения. Во-первых, необходимо понять, каких витаминов организму не хватает, и восполнить их дефицит. Во-вторых, медик советует добавить побольше интима.

Короткова не рекомендует делать большие перерывы в сексе осенью, ведь от количества половых контактов зависит настроение и физическое состояние. Всё дело в том, что во время половой связи у человека вырабатывается гормон счастья.