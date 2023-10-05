Регион

Уведомления отключены

5 октября, 12:04

Раскрыты секреты повышения сексуального влечения осенью

Сексолог Короткова: Повысить либидо осенью помогут регулярный секс и витамины

У метеочувствительных людей может снизиться либидо из-за капризной погоды и скачков атмосферного давления. Как им повысить половое влечение осенью, объяснила сексолог Татьяна Короткова.

По словам эксперта, уровень либидо зависит от общего состояния человеческого организма. Поэтому осенью сексуальная активность может снизиться.

7 правил секса, которых будьте любезны придерживаться, если рассчитываете на повторение

7 правил секса, которых будьте любезны придерживаться, если рассчитываете на повторение

"Есть такая закономерность, что осенью чаще обращаются к сексологам и психологам в связи с проблемами в половой жизни. В первую очередь мы говорим о сложностях у метеозависимых, то есть у тех, кто страдает от перемен погоды и перепадов атмосферного давления. Если человека осенью начинают мучить головные боли или депрессия, то вряд ли это будет как-то положительно влиять на либидо", подчеркнула сексолог в беседе с "Радио Sputnik".

Специалист добавила, что также снижает либидо дефицит витамина D, который вырабатывается на солнце. Короткова назвала два метода повышения полового влечения. Во-первых, необходимо понять, каких витаминов организму не хватает, и восполнить их дефицит. Во-вторых, медик советует добавить побольше интима.

Короткова не рекомендует делать большие перерывы в сексе осенью, ведь от количества половых контактов зависит настроение и физическое состояние. Всё дело в том, что во время половой связи у человека вырабатывается гормон счастья.

Эксперт в День контрацепции развеяла самые популярные мифы об ОК, спиралях и презервативах

Эксперт в День контрацепции развеяла самые популярные мифы об ОК, спиралях и презервативах

Ранее сексолог Елена Тропина объяснила, как поднять либидо мужчинам после 50 лет. По её словам, проблемы в сексе исправят интимная гимнастика и поддержка любимой. Если же есть хронические заболевания, нужно вместе с партнёром посетить врача.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Секс
  • Здоровье
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров