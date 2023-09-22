Сексолог раскрыла, как поднять либидо мужчинам после 50 лет

Один из самых популярных вопросов в кабинете сексолога — "Как продлить сексуальные отношения, если мужчина сдаёт позицию". О том, как поднять мужчинам либидо, рассказала сексолог Елена Тропина. Она отметила, что мужчины и женщины получают физиологическое удовольствие от секса по-разному.

"Если мужчина, привыкший с ранней юности ассоциировать своё сексуальное удовольствие с эякуляцией, к 50 годам познал в этом деле всё, то женщина, до 30-40 лет не испытывающая ярких и полноценных оргазмов в партнёрском сексе, сейчас только в начале своего сексуального пути, и она пытается наверстать упущенное", — отмечает эксперт в беседе с порталом "Страсти".

Сексолог рассказала, что следует исключить из жизни пары, чтобы повысить либидо. Во-первых, эксперт советует женщинам дать отдохнуть возлюбленным после тяжёлого дня. Дайте ему выспаться и восстановить силы, уточнила она. Во-вторых, Тропина советует перестать подшучивать и иронизировать, если у партнёра что-то не удалось в постели. Мужчина запомнит колкости и будет их вспоминать каждый раз во время секса. Поэтому исключите любые стрессы и депрессии.

"Если раз-два уже не получилось, мужчину начинает "клинить": в нём поселяется страх, что и в следующий раз не получится, — это может послужить началом невроза ожидания неудачи", — отмечает эксперт.

В-третьих, нужно обратиться к врачу, чтобы помочь мужчине избавиться от хронических заболеваний. Это могут быть сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, атеросклероз, ожирение. Самым эффективным способом в повышении либидо у мужчины, по мнению сексолога, является поддержка второй половинки. Однако эксперт выделяет ещё и другие методы:

Интимная гимнастика для мужчин, которая избавляет от застоя кровотока и лимфотока в малом тазу и наполняет кровью пещеристые тела полового органа.

"В моей практике занятия у таких пар заканчиваются "крышесносным" сексом. Почему? Потому что упражнения по методике, предлагаемой мной, первый результат имеют вовсе не отложенный, а сиюминутный — повышение потенции у мужчины и рост возбуждения у женщин. Среднесрочные и дальнесрочные результаты проявляются в значимом повышении уровня либидо, повышении уровня свободного тестостерона, который в обязательном порядке нужно контролировать", — поведала сексолог.

Общая физическая нагрузка продлевает сексуальную активность. Например, стоит выбрать интенсивные прогулки или пробежки 3-4 часа в неделю. Исследования показывают, что у мужчина старше 50 лет риск развития возрастной импотенции снижается на 40%. Если гулять по полчаса, то риск развития импотенции уменьшается на 20%.

Увеличить либидо помогут техники продления полового акта. Это — техника стоп-старт, эрекционные кольца, пролонгирующие спреи. Среди прочего важно работать с вниманием на эрогенные зоны, а не на процесс эякуляции. В этом случае следует напрячь память и вспомнить стихи или таблицу умножения.