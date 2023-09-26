Эксперт в День контрацепции развеяла самые популярные мифы об ОК, спиралях и презервативах

На сегодняшний день гормональная контрацепция (или же оральная) является самым современным методом контрацепции, однако многие женщины избегают его из-за напрасных опасений. Избежать нежелательной беременности также можно с помощью спирали или презерватива. О том, какой способ действеннее всего и какие грозят последствия, Лайфу рассказала ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк.

Гормональная контрацепция — самый популярный среди женщин метод. Если принимать препараты по указанной схеме, то их надёжность составляет почти 100%. Кроме того, таблетки способны регулировать менструальный цикл, снижать боли и защищать яичники и слизистую матки от онкологических заболеваний, некоторые могут даже нормализовать состояние кожи и имеют лечебный эффект.

Есть специальные препараты для кормящих женщин, которым нельзя принимать эстроген. Содержание гормонов в средствах контрацепции минимальное, поэтому страх располнеть из-за их приёма не имеет оснований. Кроме того, независимо от длительности приёма, они не могут вызвать бесплодие, однако при их отмене организму женщины нужно некоторое время для восстановления фертильности.

"На втором месте по популярности у тех, кто обращается к врачам, внутриматочные спирали. Но их применяют всё реже, поскольку они могут вызывать ряд осложнений. К примеру, спровоцировать образование внутриматочных спаек у нерожавших, способных привести к бесплодию, привести к более длительным и болезненным менструациям. А если говорить о медьсодержащих спиралях, то в пять-шесть раз повысить риск развития воспаления матки и придатков", — предупредила Близнюк.

Презервативы относятся к барьерным методам, и самый главный плюс их использования заключается в том, что "назначить" их себе можно и без консультации врача. При правильном применении это вполне надёжное средство защиты. Кроме того, на такой способ контрацепции особенно стоит обратить внимание тем, кто ведёт нерегулярную половую жизнь.