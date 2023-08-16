Россиянам назвали инфекции, от которых может не защитить презерватив

Презервативы позволяют снизить риск передачи венерических заболеваний, однако не защищают от них полностью. Такой способ контрацепции может не уберечь от генитального герпеса, ВИЧ, вируса папилломы человека (ВПЧ) и сифилиса. Об этом заявил врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

"У презерватива есть один большой недостаток — он защищает только закрытую область. При сифилисе и генитальном герпесе очаги инфекции появляются не только на половом члене или в области влагалища, но и на других частях промежности или слизистой оболочки (например, полости рта). То же самое касается и вируса папилломы человека: он провоцирует появление кожных наростов в области гениталий и заразиться им можно даже в презервативе — просто от контакта с поражённой кожей", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавил, что один и тот же контрацептив нельзя использовать дважды, причём презерватив лучше надевать сразу — это поможет предотвратить контакт с различными биологическими жидкостями, в которых может быть возбудитель инфекции. Врач сравнил презервативы с каской, так как они защищают лишь одну часть тела, но не от всех болезней.

По словам Иванова, наибольшую опасность вирус папилломы представляет для женщин, некоторые типы провоцируют рак шейки матки. Использование презервативов, правда, не исключает заражения, однако сводит риск к минимуму. Врач подчеркнул: хорошей защитой от онкогенного ВПЧ является вакцинация, которую девочкам проводят ещё до начала сексуальной жизни.

"Передача ВИЧ при использовании презерватива маловероятна — такой метод контрацепции защищает от вируса на 98%. Но если ВИЧ-положительный партнёр не проходит специальную терапию и не принимает лекарства, вероятность заразиться сохраняется даже при защищённом половом акте", — заключил Иванов.