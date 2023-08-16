Уролог развеял миф о чудодейственных "уколах долготы" в половой член
Врач Белопольский: Инъекции гиалуроновой кислоты в половой член не удлинят секс
Инъекции гиалуроновой кислоты в половой член, вопреки мифу, не способны увеличить продолжительность полового акта. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.
Таким образом, врач опроверг заявление урологов из Университета Эз-Заказика. Они сообщили, что укол гиалуроновой кислоты в половой орган мужчины якобы может увеличить продолжительность секса до восьми раз.
По словам медика, такие инъекции, которые можно назвать "уколами долготы" по аналогии с "уколами красоты", популярны. Но в основном их делают для увеличения органа или при косметических дефектах. Данная процедура может быть опасна и способна привести к гнойно-воспалительному процессу.
"Что касается вопроса продолжительности полового акта, то здесь используется специализированная лекарственная терапия. Но только по показаниям и только после специализированного андрологического обследования", — сказал Белопольский в беседе с порталом "Страсти".
По его словам, продлить половой акт может помочь правильный подбор препаратов, а также процедуры с использованием вакуумной колбы и на аппарате "Аэлтис".
Ранее дерматовенеролог, косметолог и нутрициолог Анна Кубаева заявила о том, что одни лишь БАДы и гиалуроновая кислота не могут остановить старение.
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